Autoritățile anticorupție cer confiscarea averii nejustificate a viceministrului ucrainean al Sănătății

O parte din averea viceministrului Sănătății al Ucrainei, Ihor Kuzin, ar putea fi confiscată în favoarea statului, după ce Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) a depus o acțiune în instanță prin care solicită ca bunurile respective să fie declarate ca obținute în mod nejustificat.
„În perioada 2021–2022, persoana menționată a achiziționat două terenuri și două clădiri rezidențiale în regiunea Kiev, în valoare de peste 3,2 milioane de hrivne (aproximativ 80.000 de dolari). Totuși, analiza veniturilor și cheltuielilor oficialului a arătat imposibilitatea achiziționării acestor bunuri din surse legale”, au precizat autoritățile anticorupție într-un mesaj publicat vineri pe canalul de Telegram al instituției.
Deși comunicatul nu menționează explicit numele oficialului, funcția vizată este deținută în prezent de Kuzin, care este și medicul sanitar-șef al Ucrainei, potrivit Interfax-Ukraine.
În paralel, Înalta Curte Anticorupție a dispus sechestrul asupra bunurilor respective „ca măsură de asigurare a cererii”.
Potrivit legislației ucrainene, activele nejustificate prin venituri legale pot fi confiscate de stat dacă instanța stabilește acest lucru prin hotărâre definitivă.