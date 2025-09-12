Autoritățile anticorupție cer confiscarea averii nejustificate a viceministrului ucrainean al Sănătății

O parte din averea viceministrului Sănătății al Ucrainei, Ihor Kuzin, ar putea fi confiscată în favoarea statului, după ce Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) a depus o acțiune în instanță prin care solicită ca bunurile respective să fie declarate ca obținute în mod nejustificat.

„În perioada 2021–2022, persoana menționată a achiziționat două terenuri și două clădiri rezidențiale în regiunea Kiev, în valoare de peste 3,2 milioane de hrivne (aproximativ 80.000 de dolari). Totuși, analiza veniturilor și cheltuielilor oficialului a arătat imposibilitatea achiziționării acestor bunuri din surse legale”, au precizat autoritățile anticorupție într-un mesaj publicat vineri pe canalul de Telegram al instituției.

Ucraina permite confiscarea averilor fără acoperire legală

Deși comunicatul nu menționează explicit numele oficialului, funcția vizată este deținută în prezent de Kuzin, care este și medicul sanitar-șef al Ucrainei, potrivit Interfax-Ukraine.

În paralel, Înalta Curte Anticorupție a dispus sechestrul asupra bunurilor respective „ca măsură de asigurare a cererii”.

Potrivit legislației ucrainene, activele nejustificate prin venituri legale pot fi confiscate de stat dacă instanța stabilește acest lucru prin hotărâre definitivă.