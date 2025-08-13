Autorităţile din Moldova cer blocarea a sute de canale TikTok pe care le acuză de dezinformare

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Republicii Moldova, de miercuri, din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea implicării Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina, prin tehnici de manipulare legate de o pretinsă participare, precum şi pierderile suferite de soldaţii Armatei Naţionale pe câmpul de luptă. 59 de canale au fost deja blocate.

Au fost depistate şi 12 canale care răspândeau informaţii false despre presupuse pregătiri de fraudare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, dintre care 7 au fost blocate.

Totodată, un număr de 128 de canale au fost implicate în atacuri împotriva persoanelor publice, prin defăimare, iar 53 dintre acestea au fost blocate.

Două canale au fost identificate răspândind dezinformări referitoare la activitatea organelor de drept din Republica Moldova (judecători, procurori, poliţie), însă acestea nu au fost blocate până în prezent.

Alte 97 de canale au răspândit dezinformări legate de politica partidului de guvernământ şi mesaje care incitau la ură şi violenţă, ameninţând securitatea publică, dintre care 43 au fost blocate.

De asemenea, 6 canale propagau dezinformare cu privire la traficul de minori ucraineni către statele membre ale Uniunii Europene, în scopuri de exploatare sexuală şi trafic de organe, iar 2 dintre ele au fost blocate.

În total, cele 443 de canale TikTok monitorizate însumează peste 1,2 milioane de urmăritori şi peste 4,5 milioane de vizualizări, ceea ce evidenţiază amploarea riscului generat de aceste surse de dezinformare.

Autorităţile de la Chişinău atenţionează populaţia să verifice informaţiile accesate în mediul online şi să se informeze doar din surse oficiale şi credibile.