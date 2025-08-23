Avertismentul OMS: Lucrătorii au nevoie de o protecție mai bună împotriva căldurii extreme

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat de multe ori asupra riscurilor pentru sănătate ale căldurii extreme, însă concluzia la care a ajuns acum reprezintă primul său raport din 1969 care se referă în mod specific la stresul termic la locul de muncă, scrie BBC.

„Nu este doar un disconfort. Este un risc real pentru sănătate”, a declarat, pentru sursa citată, directorul OMS pentru mediu, climă și sănătate, Rüdiger Krech. „Dacă lucrați în căldură și temperatura corpului vă crește, pe o perioadă mai lungă, peste 38°C, atunci sunteți expus riscului de stres sever legat de căldură și accident vascular cerebral, insuficiență renală, deshidratare”, este avertismentul acestuia.

Potrivit raportului, milioane de lucrători sunt expuși la stresul termic, iar acest lucru le afectează sănătatea și performanța. Raportul a arătat că pentru fiecare grad de creștere a temperaturii peste 20°C, productivitatea scade cu 2%.

Semnalul de alarmă vine în contextul în care Organizația Meteorologică Mondială afirmă că în ultimul deceniu s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istorie, iar 2024 a fost declarat cel mai călduros an din toate timpurile. În acest an, temperaturile au ajuns și la peste 40°C în mai multe zone din Europa, iar acest lucru se înregistrează din ce în ce mai des. În Africa sau Orientul Mijlociu, acestea pot ajunge până la 50°C.

Metode de adaptare

Lucrătorii din agricultură și din domeniul construcțiilor sunt cei care petrec mult timp în căldură, iar unele țări europene analizează deja modalități de adaptare pentru a face munca mai sigură în timpul valurilor de căldură.

De exemplu, luna trecută, guvernul italian a semnat un decret de urgență, după ce a convenit un protocol cu sindicatele și patronii pentru a împiedica oamenii să lucreze în cele mai calde ore ale zilei. În cantoanele elvețiene Geneva și Ticino, lucrările de construcții au fost întrerupte în timpul valului de căldură din 2023.