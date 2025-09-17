Barack Obama a descris uciderea activistului conservator Charlie Kirk drept „o tragedie”

Conform NBC News, într-un discurs susţinut marţi la Jefferson Educational Society, în Erie, Pennsylvania, Barack Obama a condamnat asasinarea lui Charlie Kirk şi valul de violenţe politice care tulbură Statele Unite.

„Este o tragedie oribilă. Când astfel de acte se întâmplă, chiar şi împotriva celor cu care nu eşti de acord, reprezintă o ameninţare pentru noi toţi”, a spus fostul preşedinte, subliniind importanţa respingerii clare a oricărei forme de violenţă.

Obama a afirmat că, deşi nu împărtăşea ideile lui Kirk, moartea acestuia este o pierdere profundă şi a transmis condoleanţe familiei.

El a criticat însă reacţia rapidă a Casei Albe, care a acuzat imediat „stânga radicală” de atac, înainte ca anchetatorii să ofere detalii despre autor.

Fostul lider de la Casa Albă a comparat situaţia cu propria sa experienţă din timpul mandatului, amintind că, după atacul rasist din 2015 asupra unei biserici din Charleston, a evitat să exploateze politic tragedia.

Obama l-a lăudat şi pe guvernatorul republican al statului Utah, James Cox, pentru apelurile la unitate după uciderea lui Kirk.

Referindu-se la preşedintele Trump, Obama a criticat folosirea unui limbaj inflamator, precum etichetarea adversarilor politici drept „duşmani” sau „vermină”, şi a avertizat că normele democratice sunt „în pericol”.

„Când greutatea guvernului Statelor Unite se pune în spatele unor viziuni extremiste, avem o problemă”, a spus el.