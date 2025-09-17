SUA anulează vizele persoanelor care „sărbătoresc” moartea lui Charlie Kirk

„America nu va găzdui străini care sărbătoresc moartea concetățenilor noștri”, a scris secretarul de stat american Marco Rubio într-o postare pe X.

„Revocările vizelor sunt în curs. Dacă vă aflați aici cu viză și aplaudați asasinarea publică a unei personalități politice, pregătiți-vă să fiți deportați”, a adăugat el.

Postarea lui Rubio a urmat unui avertisment similar făcut săptămâna trecută de secretarul de stat adjunct al SUA, Christoper Landau.

„Vreau să subliniez că străinii care glorifică violența și ura nu sunt vizitatori bineveniți în țara noastră”, a scris Landau pe rețelele de socializare.

„Am fost dezgustat să văd că unii pe rețelele de socializare laudă, raționalizează sau minimalizează evenimentul și am îndrumat oficialii noștri consulari să ia măsurile corespunzătoare”, a adăugat el.

Nu este clar câte vize au fost revocate sau refuzate, sau pe ce motive Departamentul de Stat ia astfel de măsuri. De asemenea, rămâne neclar dacă vreun cetățean european a fost afectat de ultima politică a Washingtonului, potrivit Euronews.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie în timp ce vorbea studenților de la Universitatea Utah Valley. Suspectul, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat vineri după o căutare de 33 de ore.

Procurorii l-au acuzat marți pe Robinson de crimă. Ei susțin că acesta l-a împușcat pe Kirk în gât cu o pușcă cu bolt de pe acoperișul unei clădiri din apropierea campusului.

Au rămas fără loc de muncă din cauza ironizării lui Kirk

După împușcarea mortală, conservatorii americani au criticat persoanele care l-au denigrat pe Kirk sau au râs de moartea sa.

Conform unor rapoarte, mai multe persoane din sectoare precum aviația, educația și mass-media și-au pierdut locul de muncă sau au fost suspendate din cauza postărilor lor pe rețelele sociale despre Kirk.

De exemplu, secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a declarat în weekend că American Airlines a suspendat piloții care, potrivit lui, sărbătoreau moartea lui Kirk.

„Acest comportament este dezgustător și ar trebui concediați”, a scris Duffy într-o postare pe X.

Amenințările administrației Trump de a lua măsuri dure împotriva a ceea ce numește „stânga radicală” după asasinarea lui Kirk au stârnit temeri că dreapta americană încearcă să exploateze furia provocată de această crimă pentru a suprima opoziția politică.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a dat vina pe „radicalii de stânga” pentru împușcături și a spus că „vor fi trași la răspundere”.

„Există libertatea de exprimare și există discursul instigator la ură”, a declarat Bondi într-un interviu acordat săptămâna aceasta.

„Vă vom viza și vă vom urmări fără ezitare dacă vizați pe cineva cu discursuri instigatoare la ură”.

Interviul ei a stârnit rapid critici din partea comentatorilor atât de stânga, cât și de dreapta, care au subliniat că nu există nicio excepție pentru discursurile instigatoare la ură în conformitate cu Primul Amendament.