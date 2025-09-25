Chipul lui Charlie Kirk ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar din SUA

Inițiatorii proiectului sunt Abe Hamadeh, politician din Arizona și August Pfluger, șeful comitetului Republican de Studiu. Proiectul de lege urmează să fie prezentat vineri, potrivit comunicatului de presă publicat pe pagina de internet a Republicanului August Pflunger.

Inițiativa vine ca tribut adus activistului politic Charlie Kirk, asasinat în timpul unei conferințe susținute la Universitatea Utah Valley. Chipul său va fi imprimat pe 400.000 de monede de un dolar, alături de inscripția: „Well done, good and faithful servant.” (Bine lucrat, slujitor bun și credincios)

Potrivit sursei citate, proiectul de lege dorește să aducă recunoaștere publică asupra impactului pozitiv pe care influența lui Charlie Kirk l-a exercitat în politica din SUA, dar și în comunitatea religioasă americană.

„Mai sunt multe de făcut pentru a se asigura că moștenirea lui Kirk nu va fi niciodată uitată, dar plasarea chipului lui Kirk pe moneda americană este un început puternic și semnificativ”, se arată în comunicatul de presă publicat.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat și promulgat, Kirk va deveni cea mai tânără personalitate imortalizată pe moneda legală a SUA, alăturându-se unor personalități celebre precum George Washington sau Benjamin Franklin.

În cazul în care proiectul legislativ va fi aprobat, monedele vor fi produse fără costuri pentru contribuabili, iar design-ul final va fi aprobat de președintele SUA, Donald Trump.