Marco Rubio l-a comparat pe Charlie Kirk cu Iisus / Pete Hegseth l-a numit „un războinic al lui Hristos”

Adresându-se mulțimii prezente pe State Farm Stadium din Arizona, Marco Rubio a oferit un discurs emoționant, reamintind de faptul că Charlie Kirk a fost o voce proeminentă pentru mișcarea MAGA.

„Aici a fost această voce care a inspirat o mișcare în care tinerilor americani li s-a spus că nu este adevărat. Cea mai înaltă chemare este să avem o căsnicie de succes și să creștem copii productivi. Mișcarea care i-a învățat că țara noastră nu este o țară grozavă, ci cea mai grozavă și mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria întregii omeniri și că merită să luptăm pentru ea…”, a declarat Rubio, în prima parte a discursului său.

A doua parte a discursului său a fost oferit într-o manieră ceva mai religioasă, dar și meditativă. Rubio a făcut o paralelă la faptele biblice care au urmat după moartea lui Iisus Hristos.

„Dumnezeu a luat chipul unui om și a coborât să trăiască printre noi, a suferit ca oamenii și a murit ca un om, dar în a treia zi a înviat, spre deosebire de orice muritor, și apoi, pentru a dovedi că scepticii se înșelau, a mâncat împreună cu discipolii săi, ca aceștia să poată vedea și să-i atingă rănile… Și când se va întoarce, va fi un cer nou și un pământ nou, și vom fi cu toții împreună, și vom avea din nou o mare reuniune acolo cu Charlie și cu toți oamenii pe care îi iubim”, a conchis Rubio.

Pete Hegseth, despre Kirk: „Un războinic al lui Hristos”

Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth l-a numit pe Kirk „un războinic al lui Hristos”, comparând înverșunarea cu care Kirk apăra valorile conservatoare MAGA cu „un război spiritual”, specific cruciadelor.

„Charlie a purtat un război, nu cu o armă, ci cu un cort, un microfon, mintea sa și adevărul, iar porțile iadului nu au putut să-l învingă… Charlie Kirk a fost un cetățean care a avut inima biblică a unui soldat al credinței, care a îmbrăcat în fiecare zi armura completă a lui Dumnezeu cu un zâmbet, așa cum Scripturile le spun tuturor urmașilor lui Hristos să facă. Charlie Kirk a fost un războinic pentru țară, un războinic pentru Hristos. A alergat în cursă. A terminat lupta”, a conchis Secretarul Apărării SUA.

La evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk au urcat pe scenă numeroase voci din politica SUA, cele mai proeminente fiind J.D. Vance și președintele Donald Trump.

Miercuri, 10 septembrie, activistul politic conservator din SUA a fost împușcat chiar în timpul unui eveniment public, desfășurat la universitatea Utah Valley. El a fost împușcat de un lunetist. Glonțul nu l-a răspus imediat, însă acesta a murit la spital.