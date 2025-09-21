Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio l-a comparat pe Charlie Kirk cu Iisus / Pete Hegseth l-a numit „un războinic al lui Hristos”

Marco Rubio l-a comparat pe Charlie Kirk cu Iisus / Pete Hegseth l-a numit „un războinic al lui Hristos”

La funeraliile conservatorului Charlie Kirk, alături de celelalte figuri proeminente ale politicii americane, printre care și Donald Trump, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a spus câteva cuvinte în memoria activistului politic, comparându-l cu personalități istorice și chiar cu Iisus.
22 sept. 2025, 00:37, Știri externe

Adresându-se mulțimii prezente pe State Farm Stadium din Arizona, Marco Rubio a oferit un discurs emoționant, reamintind de faptul că Charlie Kirk a fost o voce proeminentă pentru mișcarea MAGA.

„Aici a fost această voce care a inspirat o mișcare în care tinerilor americani li s-a spus că nu este adevărat. Cea mai înaltă chemare este să avem o căsnicie de succes și să creștem copii productivi. Mișcarea care i-a învățat că țara noastră nu este o țară grozavă, ci cea mai grozavă și mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria întregii omeniri și că merită să luptăm pentru ea…”, a declarat Rubio, în prima parte a discursului său.

A doua parte a discursului său a fost oferit într-o manieră ceva mai religioasă, dar și meditativă. Rubio a făcut o paralelă la faptele biblice care au urmat după moartea lui Iisus Hristos.

„Dumnezeu a luat chipul unui om și a coborât să trăiască printre noi, a suferit ca oamenii și a murit ca un om, dar în a treia zi a înviat, spre deosebire de orice muritor, și apoi, pentru a dovedi că scepticii se înșelau, a mâncat împreună cu discipolii săi, ca aceștia să poată vedea și să-i atingă rănile… Și când se va întoarce, va fi un cer nou și un pământ nou, și vom fi cu toții împreună, și vom avea din nou o mare reuniune acolo cu Charlie și cu toți oamenii pe care îi iubim”, a conchis Rubio.

Pete Hegseth, despre Kirk: „Un războinic al lui Hristos”

Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth l-a numit pe Kirk „un războinic al lui Hristos”, comparând înverșunarea cu care Kirk apăra valorile conservatoare MAGA cu „un război spiritual”, specific cruciadelor.

„Charlie a purtat un război, nu cu o armă, ci cu un cort, un microfon, mintea sa și adevărul, iar porțile iadului nu au putut să-l învingă… Charlie Kirk a fost un cetățean care a avut inima biblică a unui soldat al credinței, care a îmbrăcat în fiecare zi armura completă a lui Dumnezeu cu un zâmbet, așa cum Scripturile le spun tuturor urmașilor lui Hristos să facă. Charlie Kirk a fost un războinic pentru țară, un războinic pentru Hristos. A alergat în cursă. A terminat lupta”, a conchis Secretarul Apărării SUA.

La evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk au urcat pe scenă numeroase voci din politica SUA, cele mai proeminente fiind J.D. Vance și președintele Donald Trump. 

Miercuri, 10 septembrie, activistul politic conservator din SUA a fost împușcat chiar în timpul unui eveniment public, desfășurat la universitatea Utah Valley. El a fost împușcat de un lunetist. Glonțul nu l-a răspus imediat, însă acesta a murit la spital.

