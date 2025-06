Bărbat britanic acuzat că a organizat o „nuntă” cu o fetiță de 9 ani la Disneyland Paris

Ceremonia fusese rezervată ca eveniment privat – cost estimat la 150.000 de dolari– însă angajații Disneyland au oprit imediat festivitatea, sesizând că atât fetița, cât și alte circa 300 de persoane, erau implicate într-un context nepotrivit, scrie The Sun.

În urma descinderii, au fost arestați patru suspecți: bărbatul britanic, mama fetei (41 de ani, cetățean ucrainean), o femeie letonă de 24 de ani prezentată drept „soră” a miresei, și un alt bărbat leton de 55 de ani. Cei doi letoni și mama au fost ulterior eliberați, rămânând reținuți doar britanicul și femeia de 24 de ani, acuzați de fraudă, spălare de bani și fals de identitate .

Jacky Jahj este cunoscut serviciilor britanice ca infractor sexual, fiind condamnat anterior (în 2016) pentru abuz asupra unor minori. De asemenea, era urmărit de autoritățile din UK pentru nerespectarea regimului de înregistrare a infractorilor sexuali

Bărbatul a fost arestat când poliția a fost chemată la parcul de distracții sâmbătă dimineața, în zori, de un „oaspete” care a spus că fusese angajat de bărbat pentru a juca rolul tatălui miresei.

12.000 de euro pentru rolul de „tatăl miresei”

Bărbatul a declarat că a fost plătit cu 12.000 de euro pentru a juca acest rol și că abia în ultimul moment și-a dat seama că „mireasa” era un copil, potrivit unei declarații a procurorului din Meaux, Jean-Baptiste Bladier, notează BBC.

Declarația preciza, de asemenea, că fetița ucraineană, care sosise în Franța cu două zile înainte, nu fusese victima niciunui act de violență fizică sau sexuală și nu fusese „obligată să joace rolul” miresei.

O femeie care spune că a fost angajată să joace rolul unei invitate a declarat pentru BFMTV că, atunci când a ajuns la Disneyland Paris, a văzut „o fetiță îmbrăcată în alb, cu părul aranjat, și am văzut o femeie care a luat-o în brațe… și am fost șocată, am izbucnit în lacrimi”.

Anchetatorii francezi investighează detaliile – inclusiv modul în care a fost rezervat evenimentul și cine a fost implicat în recrutarea „invitaților”, aduși sub pretextul unui casting plătit pentru un „rehearsal de nuntă exclusivist” .

Disneyland Paris a declarat că a cooperat imediat cu autoritățile și a anulat evenimentul în momentul în care a realizat natura incidentului .