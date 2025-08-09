Franța. Un bărbat a omorât o femeie și apoi i-a atacat pe polițiști. El a fost împușcat mortal

Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a ucis fosta parteneră în noaptea de vineri spre sâmbătă în Saint-Jouan-des-Guérets. Ulterior, agresorul a fugit dar a fost împușcat mortal de un ofițer de poliție în Côtes-d’Armor, a confirmat o sursă din Poliție, potrivit Le Figaro.

Sursa a mai transmis că bărbatul s-a certat cu fosta parteneră la domiciliul acesteia. El a înjunghiat-o pe femeie în gât. Incidentul s-a produs pe stradă, în fața celor două fiice ale cuplului, în vârstă de 15 și 17 ani.

Agresorul a fugit cu mașina, fiind urmărit de poliție, până la domiciliul său aflat la aproximativ 20 de kilometri. El a intrat în locuință, a luat o macetă și apoi s-a îndreptat spre polițiști, potrivit sursei. Inițial, polițiștii au folosit un pistol cu electroșocuri, fără a reuși să-l liniștească pe agresor. La final, bărbatul a fost împușcat în abdomen și a murit imediat.