Bărbat condamnat la 89 de zile de închisoare în SUA pentru că și-a înscenat propria moarte și a fugit la amantă

După ce și-a înscenat propria moarte prin înec în august 2024, în urma unui accident de caiac, Ryan Borgwardt, un tată în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat, marți, la 89 de zile de închisoare de către Tribunalul Green Lake din Wisconsin, un stat din centrul Statelor Unite.

În timp ce acuzarea solicitase o pedeapsă de 45 de zile de închisoare, judecătorul Mark Slate a pronunțat o pedeapsă de două ori mai aspră, și anume 89 de zile de închisoare. Această perioadă nu este nesemnificativă: reprezintă numărul de zile care au trecut între dispariția sa și prima dată când autoritățile au auzit de el, a explicat magistratul, invocând un „efect de descurajare asupra oricui altcineva care intenționează să-i însceneze moartea și să inducă în eroare forțele de ordine”.

Totul a început în seara zilei de 11 august 2024. Ryan Borgwardt, căsătorit cu o tânără de 22 de ani și tată a trei copii, dorea să găsească o femeie în Georgia cu care comunica de câteva luni, dar pe care nu o întâlnise niciodată. Prin urmare, a conceput un plan cuprinzător pentru a-și atinge scopul.

Planificarea pas cu pas

Pasionat de caiac, bărbatul i-a spus soției sale că se află pe Lacul Verde, situat la 80 de kilometri de casa lor din Watertown, comitatul Green Lake, pentru a se bucura de această activitate. Dar, în realitate, plănuia o escapadă lungă.

Acolo, și-a răsturnat intenționat caiacul în mijlocul lacului, și-a aruncat hârtiile și a ajuns la țărm folosind o plută gonflabilă pe care o adusese cu el. Înapoi pe uscat, și-a luat bicicleta electrică și a parcurs aproape 70 de kilometri până la Madison. Apoi s-a urcat într-un autobuz spre Toronto, Canada.

De acolo, a luat un avion spre Paris, apoi un altul spre o țară asiatică și, în final, a ajuns în Georgia, unde a găsit o altă femeie care îl aștepta. La sosire, au stat la hotel timp de câteva zile înainte de a se muta împreună în Georgia, fără ca el să dea cel mai mic semn de viață timp de câteva luni.

„Întregul său plan de a-și devasta familia pentru a-și servi propriile dorințe egoiste se baza pe moartea ei în lac”, a susținut procurorul Gerise LaSpisa. Ea a adăugat că acesta încheiase și o poliță de asigurare de viață și solicitase un pașaport înlocuitor.