Bâta unui copil suspendat din Little League, vândută cu aproape 10.000 de dolari la licitație

O bâtă de baseball folosită de Marco Rocco, jucător de 12 ani din Haddonfield, New Jersey, a fost vândută la licitație pentru suma de 9.882 de dolari, după ce a devenit celebru în urma unei suspendări controversate.

Copilul fusese eliminat dintr-un meci pe 16 iulie, în finala turneului secțional Little League, după ce și-a aruncat bâta în aer pentru a sărbători un home run.

Suspendarea pentru un joc ar fi trebuit să îl țină departe de startul turneului de stat, însă tatăl său, Joe Rocco, a câștigat în instanță o ordonanță de urgență care i-a permis să joace.

Licitația organizată de Goldin Auctions a atras 68 de oferte, însă identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.

Toți banii vor merge către Haddonfield Little League, echipa unde Marco joacă. „Marco iubește Little League și e fericit că poate să dea ceva înapoi organizației de care este foarte atașat”, a spus tatăl său într-un mesaj.