Bâta unui copil suspendat din Little League, vândută cu aproape 10.000 de dolari la licitație

Bâta aruncată în aer de Marco Rocco, un jucător de 12 ani din New Jersey suspendat pentru celebrarea unui home run, a fost adjudecată la aproape 10.000 de dolari, iar banii vor fi donați către liga de juniori în care joacă, potrivit ABC News.
Sursă foto: Instagram / Ken Goldin / captură ecran Goldin Auction House
Rareș Mustață
30 aug. 2025, 17:08, Știri externe

O bâtă de baseball folosită de Marco Rocco, jucător de 12 ani din Haddonfield, New Jersey, a fost vândută la licitație pentru suma de 9.882 de dolari, după ce a devenit celebru în urma unei suspendări controversate.

Copilul fusese eliminat dintr-un meci pe 16 iulie, în finala turneului secțional Little League, după ce și-a aruncat bâta în aer pentru a sărbători un home run.

Suspendarea pentru un joc ar fi trebuit să îl țină departe de startul turneului de stat, însă tatăl său, Joe Rocco, a câștigat în instanță o ordonanță de urgență care i-a permis să joace.

Licitația organizată de Goldin Auctions a atras 68 de oferte, însă identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.

Toți banii vor merge către Haddonfield Little League, echipa unde Marco joacă. „Marco iubește Little League și e fericit că poate să dea ceva înapoi organizației de care este foarte atașat”, a spus tatăl său într-un mesaj.

 

