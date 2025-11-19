BBC își cere scuze Prințesei de Wales pentru eroarea de titlu

Prezentatoarea de știri și corespondentul Rajini Vaidyanathan a făcut referire în repetate rânduri la populara familie regală în vârstă de 43 de ani folosind numele ei de fată săptămâna trecută, stârnind nemulțumiri din partea telespectatorilor care au urmărit reportajul Remembrance, potrivit CNN.

„În timpul transmisiunii noastre despre comemorările Zilei Armistițiului, ne-am referit din greșeală la Catherine, Prințesă de Wales, drept Kate Middleton; acestea au fost erori în timpul transmisiunii în direct pentru care ne cerem scuze”, a declarat BBC într-un comunicat.

„Pe parcursul relatării noastre despre Ziua Armistițiului, pe scară largă, ne-am referit la Catherine folosind titlul ei corect”, a adăugat acesta.

BBC și-a cerut scuze și președintelui american Donald Trump

Prințesa de Wales a apărut pentru prima dată la slujba de comemorare a Zilei Armistițiului de la Arboretumul Memorial Național pe 11 noiembrie, într-o reculegere de două minute înainte de a depune o coroană de flori în numele familiei regale.

Scuzele vin după ce BBC și- a cerut scuze președintelui american Donald Trump săptămâna trecută pentru o greșeală de editare care a apărut într-un documentar, pentru care acesta a amenințat că îl va da în judecată.