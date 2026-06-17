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Bilanțul cutremurului din Indonezia: un mort, 38 de răniți și peste 300 de persoane strămutate

În urma cutremurului de magnitudinea 6,7 pe scara Richter, care a devastat insula Sulawesi din Indonezia, un om a murit, alți 38 au fost răniți și duși la spital, iar peste 300 de persoane au fost strămutate.
Bilanțul cutremurului din Indonezia: un mort, 38 de răniți și peste 300 de persoane strămutate
Sursă foto: Capturi video X. colaj. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
17 iun. 2026, 08:06, Știri externe
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Cutremurul de marți a avut epicentrul la 43 de kilometri est-sud-est de Palu, iar Serviciul Geologic al Statelor Unite a precizat că a avut o adâncime de aproximativ 10 kilometri. Cutremurul s-a resimțit în patru regiuni, cu o populație totală de de 1,3 milioane de locuitori. Pagubele nu au fost încă evaluate pe deplin.

Cu toate acestea, un raport preliminar indică faptul că, în urma cutremurului o persoană a murit, alte 38 au fost duse la spital cu răni, între care 13 cu răni grave, în regiunea Sigi – care este și cel mai grav afectată. De asemenea, cel puțin 312 persoane au fost strămutate, potrivit declarațiilor date de Abdul Muhari, purtătorul de cuvânt al Agenției Naționale pentru Gestionarea Dezastrelor.

Cutremurul a provocat și pagube extinse la clădiri și infrastructură. Au fost afectate 67 de case, șase lăcașuri de cult, patru clădiri publice, două poduri, două clădiri ale administrației publice și trei sedii de afaceri. Un tronson al drumului provincial ce leagă orașul Palu de regatele învecinate Sigi și Poso a fost distrus. Pe imaginile postate pe X de localnici se vede cum pământul a fost tăiat, iar pe lungimea șoselei au apărut cratere adânci, ca niște șanțuri.

Cutremurul a înregistrat cel puțin 71 de replici pe parcursul zilei, potrivit Agenției Indoneziene de Meteorologie, Climatologie și Geofizică.

Locuitorii au fost îngrijorați, pe fondul temerilor generate de cel mai intens cutremur care a lovit regiunea în 2018, în urma căruia 4.000 de persoane au murit, iar cartiere întregi au fost înghițite de pământ.

Reamintim că, în momentul cutremurului, locuitorii au părăsit casele sau spațiile în care se aflau și s-au adăpostit în stradă, speriați. 

Oamenii s-au îndepărtat de zonele de coastă

Oamenii s-au îndepărtat, de asemenea, de zonele de coastă, ca măsură de precauție, în cazul în care cutremurul ar fi declanșat un tsunami. Agenția a declarat că nu există pericolul unui tsunami, dar a avertizat că replici ar putea continua.

„Cutremurul a fost extrem de puternic. Suntem încă traumatizați de cutremurul anterior, așa că am ales să rămânem afară, de teamă că ar putea continua replicile”, a declarat Muhtar Ahmad, un locuitor din Palu, citat de Associated Press.

Imaginile din zonă arătau clădiri grav avariate, cu acoperișuri parțial prăbușite, pereți spulberați și moloz împrăștiat pe străzi.

Directorul unui hotel de patru stele din Palu spune că toți oaspeții au fost evacuați.

„Am evacuat toți oaspeții din hotel, inclusiv câțiva care rămăseseră în camerele lor”, a declarat Effendi Natali.

„Toți au intrat în panică, ceea ce este o reacție firească în timpul unui cutremur, dar toată lumea este teafără”, a spus Natali.

La fel s-a întâmplat și cu mai mulți enoriași care se aflau într-un lăcaș de cult, dar și cu mai mulți profesori și studenți ce se aflu la un eveniment în cadrul Universității Tadulako din Palu.

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