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Bilanțul morților crește în urma inundațiilor din Spania. Două persoane au decedat. O altă persoană este dată dispărută

Două persoane au murit și o a treia este dată dispărută, după ploile severe care au cauzat inundații în Spania. Autoritățile din regiunea Catalonia au inițiat stare de alertă și le-au transmis oamenilor să stea în case.
Bilanțul morților crește în urma inundațiilor din Spania. Două persoane au decedat. O altă persoană este dată dispărută
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Coralia Frigea
04 oct. 2026, 19:05, Știri externe
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Ploile torențiale au cauzat inundații severe în regiunea Catalonia din Spania. Autoritățile au emis din timp un mesaj de alertă, însă, în urma fenomenelor meteorologice extreme, două persoane au fost găsite decedate.

Bilanțul morților crește de la o oră la alta. Alerta a început de sâmbătă și continuă și duminică, iar după ora 14 autoritățile au anunțat că un uragan de dimensiuni mici ar putea lovi regiunea. Oamenii sunt sfătuiți să stea în case sau să se adăpostească.

Conform Reuters, liderul catalan Salvador Illa a confirmat decesul unuia dintre bărbați.

Cum au murit cei doi cetățeni catalani

În urma prăbușirii unui zid din Tordera, un oraș la nord de Barcelona, autoritățile au constatat și cel de-al doilea deces.

Prima persoană găsită fără suflare în urma inundațiilor a fost la Montornès del Vallès. Pompierii i-au găsit cadavrul în timp ce căutau o persoană dispărută în Pineda de Mar, la un oraș la 52 de kilometri de Barcelona, tot în nord.

Alertă roșie în Catalonia. Ce au transmis autoritățile

Statul le recomandă locuitorilor din regiune să stea în case și să se adăpostească. Ei au avertizat că situația meteorologică se poate înrăutăți, iar un „mini-uragan” ar putea lovi regiunea de nord-est a Spaniei.

Până acum, mai multe locuințe au fost inundate, iar mașinile au fost prinse de viitură în Bellvitge și Cornella, lângă Barcelona.

Zborurile către Barcelona au fost anulate sau au întârzieri, scria ziarul La Vanguardia sâmbătă. Modificări ale programului au fost raportate și pentru trenurile din regiune, dar și la magazine, iar un meciurile de fotbal au fost anulate în acest weekend.

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