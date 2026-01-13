Billie Eilish numește ICE „organizație teroristă”, iar guvernul SUA ripostează

Controversa a izbucnit după ce Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost ucisă de un agent al Immigration and Customs Enforcement în Minneapolis, săptămâna trecută. Moartea sa a stârnit manifestații în diverse orașe americane și a readus în discuție modul de operare și rolul acestei instituții federale.

Administrația Trump afirmă că victima ar fi încercat să lovească agenții cu mașina, iar intervenția ar fi fost un act de legitimă apărare – o versiune pusă sub semnul întrebării de martori și de autorități locale, arată Euronews.

Mesajele artistei Billie Eilish și reacția guvernamentală

Pe Instagram, Billie Eilish a criticat dur ICE, descriind instituția drept „o organizație teroristă susținută de stat”. Ea a publicat și o listă cu 32 de persoane despre care se afirmă că ar fi decedat în custodia agenției în anul precedent. În plus, Eilish a îndemnat cetățenii să contacteze congresmenii pentru a solicita reducerea bugetului ICE și tragerea la răspundere a agentului implicat.

Secretarul adjunct al Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a declarat că artista „nu a vizionat imaginile video recent publicate”, care – potrivit instituției – ar demonstra că victima ar fi folosit vehiculul „ca armă” împotriva agenților federali. Oficialul a precizat că agentul Jonathan Ross ar fi acționat temându-se pentru viața sa și a colegilor.

Dispute privind înregistrările video

În contrast, alte filmări distribuite în spațiul public arată că Renee Nicole Good se îndepărta de agenți și nu părea să încerce să îi lovească. Primarul Minneapolisului, Jacob Frey, a numit incidentul „un abuz de putere” și a respins versiunea oficială, solicitând ca agenții ICE să părăsească orașul.

Billie Eilish nu este singura figură publică ce a criticat ICE. Dave Matthews, Mark Ruffalo, Neil Young și trupa Duran Duran au condamnat politicile administrației Trump după incident. Neil Young a afirmat într-un mesaj public că „prea mulți oameni nevinovați mor” și a cerut proteste pașnice la scară largă. Actorul Joe Keery a reproșat președintelui Donald Trump lipsa de empatie.