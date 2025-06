Blake Lively vrea să renunțe la o parte din acuzațiile împotriva regizorului Justin Baldoni

Cei doi au fost implicați într-o dispută legală de când Lively l-a dat în judecată pe Baldoni în decembrie 2024, după ce cei doi au lucrat împreună la filmul It Ends With Us. Ea l-a acuzat pe regizor de hărțuire sexuală și defăimare.

Echipa de avocați a lui Baldoni i-a cerut lui Lively să facă publice dosarele sale medicale, inclusiv notele de terapie, ca parte a apărării sale împotriva afirmațiilor lui potrivit cărora ea a suferit „stres emoțional sever și durere, umilință, jenă”, potrivit Variety.

Lively retrage acuzațiile privind stresul emoțional

Lively vrea, acum, să renunțe la acuzațiile de provocarea intenționată a stresului emoțional și de provocarea neglijentă a stresului emoțional. Instanța va decide dacă va respinge plângerile sau o va obliga pe Lively să transmită în continuare informații legate de sănătatea sa mintală.

Documentele depuse luni de echipa juridică a lui Baldoni au precizat: „În loc să se conformeze cererilor de documente medicale, avocatul doamnei Lively ne-a informat recent, în scris, că doamna Lively își retrage acuzațiile [privind provocarea de suferințe emoționale]”.