Bolile transmise de țânțari devin „noua normalitate” în Europa

Chikungunya, virusul Nilului de Vest, alte boli transmise de țânțari… Ce părea odinioară exotic a devenit o realitate europeană. „Bolile transmise de țânțari sunt în Europa o «nouă normalitate» creată de schimbările climatice”, a avertizat miercuri Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Specialiștii ECDC au cerut guvernelor europene, care pot implementa politici și măsuri, „un răspuns solid și coordonat pentru a proteja sănătatea pe întregul continent”, potrivit Le Figaro.

Populațiile țânțarului tigru se extind rapid în Europa

Europa a înregistrat deja 27 de epidemii de chikungunya în 2025, un record absolut. În Franța, au fost confirmate 111 cazuri, inclusiv primul caz transmis local, în Alsacia – o persoană infectată direct pe teritoriul francez de un țânțar purtător, nu în urma unei călătorii în străinătate: „Este un eveniment neobișnuit pentru o regiune atât de nordică, care arată că riscul de transmitere al bolii se extinde treptat spre nordul Europei”, au subliniat experții ECDC.

Țânțarul Aedes albopictus, cunoscut drept țânțarul tigru datorită dungilor albe de pe corp și picioare, este cel care transmite virusul chikungunya și s-a instalat deja în 16 țări europene. În total, el este prezent în 369 de regiuni, față de doar 114 în urmă cu un deceniu, ceea ce arată o expansiune rapidă pe continent.

Țânțarii comuni transmit virusul West Nile

Nici virusul West Nile nu face excepție. Transmis de țânțarii Culex, cunoscuți și ca țânțari comuni în Europa, acesta a provocat până la jumătatea lunii august 335 de cazuri pe continent și 19 decese în opt țări europene. Italia este cel mai afectat stat, cu 274 de îmbolnăviri, iar Franța a raportat 13 cazuri.

„Schimbarea este cauzată de factori climatici și de mediu, precum creșterea temperaturilor, verile mai lungi, iernile mai blânde și schimbări în regimul precipitațiilor, care se combină și creează un mediu favorabil țânțarilor, unde ei prosperă și transmit virusuri”, explică cercetătorii.

Diagnosticul trebuie pus rapid, spune ECDC

Potrivit lui Céline Gossner, responsabilă pentru bolile transmise prin vectori, apă, alimente și zoonoze în cadrul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, „odată cu schimbarea modului în care se răspândesc bolile transmise de țânțari, tot mai multe persoane vor fi amenințate în viitor în Europa”. Ea a subliniat că prevenția devine „mai importantă ca oricând”, prin acțiuni publice coordonate, dar și prin măsuri individuale.

ECDC recomandă cetățenilor din regiunile afectate, în special vârstnicilor, copiilor și persoanelor cu imunitatea slăbită, să se protejeze folosind repelent, purtând haine cu mâneci lungi și pantaloni, precum și instalând plase de țânțari.

„Profesioniștii din sănătate trebuie să fie conștienți de circulația acestor virusuri și să se asigure că diagnosticul este pus rapid”, insistă agenția europeană.