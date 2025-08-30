Bolsonaro şi-a pierdut pofta de mâncare înaintea verdictului procesului, spune fiul său

„Este slab, nu are poftă de mâncare şi continuă să se confrunte cu crize interminabile de sughiţuri şi vărsături”, a declarat Carlos Bolsonaro, unul dintre fiii fostului preşedinte, pe X, conform AFP.

Controversatul politician în vârstă de 70 de ani este judecat împreună cu şapte co-acuzaţi pentru presupusa conspiraţie de a se agăţa ilegal de putere după ce a pierdut alegerile în faţa lui Luiz Inacio Lula da Silva.

Curtea Supremă ar trebui să înceapă să pronunţe verdictul marţi.

Fostul căpitan al armatei, care are sprijinul preşedintelui american Donald Trump, riscă 40 de ani de închisoare dacă va fi condamnat.

Bolsonaro se află în arest la domiciliu în capitala Braziliei de aproape o lună şi trebuie să poarte un monitor electronic la gleznă, restricţii impuse în cadrul unei anchete privind presupuse tentative de a perturba procesul împotriva sa.

Fostul preşedinte a mai suferit simptome similare în iulie – sughiţuri şi vărsături legate de probleme digestive cauzate de o rană prin înjunghiere suferită în timpul campaniei electorale din 2018. Problemele de sănătate au dus la teste medicale în august, care au relevat că a suferit recent două episoade de pneumonie.

În aprilie, Bolsonaro a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru o obstrucţie intestinală, una dintre numeroasele intervenţii medicale necesare după înjunghierea din 2018. El a rămas internat în spital timp de trei săptămâni după operaţie.