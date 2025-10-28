Fostul lider brazilian, Bolsonaro, face apel la pedeapsa de 27 de ani de închisoare

Avocații politicianului de extremă dreapta invocă „ambiguități, omisiuni, contradicții și obscurități” în decizia Curții Supreme care l-a găsit vinovat de tentativă de înlăturare a președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, într-un proces controversat care a stârnit furia președintelui american Donald Trump, potrivit AFP.

Judecătorii Curții Supreme nu au un termen limită pentru examinarea argumentelor de apel.

Complotul prevedea asasinarea lui Lula, a vicepreședintelui său, Geraldo Alckmin, și a lui Alexandre de Moraes – unul dintre cei cinci judecători ai Curții Supreme care decid soarta lui Bolsonaro. Procurorii au spus că planul a eșuat doar din cauza lipsei de sprijin din partea înalților comandanți ai armatei.

Bolsonaro, în arest la domiciliu din august

Bolsonaro se află în arest la domiciliu din august. Conform legislației braziliene, el nu va fi trimis la închisoare până când nu vor fi epuizate toate căile legale.

Dacă apelul său eșuează, Bolsonaro ar putea solicita să își execute pedeapsa în arest la domiciliu, invocând starea de sănătate precară. În vârstă de 70 de ani, el a fost recent diagnosticat cu cancer de piele și a fost internat pentru scurt timp în spital în septembrie, după ce a suferit accese violente de sughiț, vărsături și tensiune arterială scăzută.

Bolsonaro a avut multiple probleme de sănătate și operații în ultimii ani din cauza complicațiilor suferite în urma unei înjunghieri în abdomen în 2018, în timp ce își desfășura campania pentru președinție.