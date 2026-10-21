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Brazilia denunță o tentativă de interferență în turul doi al alegerilor prezidențiale

Ministerul de Externe al Braziliei l-a acuzat marți pe Javier Milei de „tentativă de amestec” în turul doi al alegerilor prezidențiale de duminică, după ce președintele argentinian a sugerat că omologul său brazilian Lula da Silva ar putea „fura alegerile”.
Brazilia denunță o tentativă de interferență în turul doi al alegerilor prezidențiale
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 oct. 2026, 05:20, Știri externe
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Relațiile dintre cei doi șefi de stat deveniseră deja tensionate în iulie, când Javier Milei l-a numit pe președintele de stânga al Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, „hoț” și „corupt” în timpul lansării campaniei prezidențiale a lui Flavio Bolsonaro, potrivit Le Figaro.

Bolsonaro îl va înfrunta pe Lula în turul doi al alegerilor de duminică. Marți, liderul ultraliberal l-a atacat din nou pe omologul său: „Sper că ultima lovitură a campaniei sale murdare nu va fi furtul alegerilor… hoț de stânga”, a scris Milei pe rețeaua X.

Oficialii brazilieni au condamnat „ofensele” liderului argentinian, considerându-le „ o altă tentativă inacceptabilă de interferență străină în procesul democratic brazilian”.

Brazilia, principalul partener comercial al Argentinei

Ministerul brazilian de Externe și-a rechemat ambasadorul în Argentina pentru consultări în urma remarcilor făcute de Javier Milei în iulie. Brazilia este principalul partener comercial al Argentinei. Lula a ispășit o pedeapsă cu închisoarea pentru corupție în perioada 2018-2019 înainte ca condamnarea sa să fie anulată. Replica invectivă a lui Javier Milei de marți a fost „inacceptabilă, dezechilibrată și incompatibilă cu poziția așteptată din partea șefului de stat al unei țări prietene”, a declarat Ministerul brazilian de Externe.

Flavio Bolsonaro, un senator conservator în vârstă de 45 de ani și fiul fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 octombrie cu 47% din voturi, comparativ cu 45% cât a obținut Lula da Silva, care, la 80 de ani, candidează pentru un al patrulea mandat neconsecutiv.

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