Brooklyn, ruptură de părinții săi? David și Victoria Beckham nu au fost învitați la reînnoirea jurămintelor

Bucătarul în vârstă de 26 de ani și soția sa, actrița în vârstă de 30 de ani, s-au căsătorit pentru prima dată în 2022, într-o ceremonie fastuoasă la reședința familiei Peltz din Florida, în valoare de 92 de milioane de lire sterline, la care au participat invitați precum Eva Longoria și campioanele de tenis Serena și Venus Williams.

Dar când cuplul și-a reînnoit jurămintele pe 2 august în Westchester County, New York, reuniunea a fost mult mai intimă, deși au participat totuși 200 de invitați, scrie The Standard.

De remarcat este faptul că părinții lui Brooklyn, David, 50 de ani, și Victoria Beckham, 51 de ani, împreună cu frații și surorile sale, nu au fost văzuți nicăieri, alimentând zvonurile despre o ruptură în familie.

Pentru această ocazie, Nicola a purtat o versiune modificată a rochiei de mireasă a mamei sale, Claudia, în timp ce Brooklyn le-a adus un omagiu socrilor săi în jurămintele sale.

Omagii pentru familia miresei dar tăcere când vine vorba despre cea a mirelui

Potrivit unor relatări, el a transmis un mesaj „sincer” miliardarului Nelson Peltz, în vârstă de 83 de ani, și soției sale Claudia, în vârstă de 70 de ani, mulțumindu-le public în timpul ceremoniei.

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru The Mirror că Brooklyn „a vorbit emoționant” despre familia Peltz, în special despre socrul și soacra sa.

„În centrul inimii sale se află Nicola, pe care o iubește foarte mult, dar și familia Peltz, care i-a fost mereu alături. A vrut să le mulțumească tuturor și era hotărât să le facă dreptate”.

Se pare că nici părinții săi, care s-au căsătorit în 1999, nu au primit un astfel de omagiu. Nici restul familiei Beckham nu a fost inclusă pe lista invitaților, bunicii, veriI, mătușile și unchii aflând despre ceremonie abia după ce a fost mediatizată în presă.

Tensiunile dintre cei doi și familia extinsă a lui Beckham au fost zvonite încă de la nunta fastuoasă de acum trei ani, speculațiile intensificându-se în ultimele luni, după ce proaspății căsătoriți au lipsit de la petrecerea de aniversare a lui David, care a împlinit 50 de ani. Familia a evitat să abordeze direct zvonurile despre conflict, deși postările de pe rețelele de socializare au menținut zvonurile în viață.

Nici relațiile cu vechii prieteni nu mai funcționează

Cu toate acestea, potrivit unor rapoarte, se spune că cuplul nu mai are „niciun contact” cu mulți foști prieteni celebri din perioada în care Brooklyn locuia în Marea Britanie, printre care Rocco Ritchie, fiul Madonnei și al lui Guy Ritchie, și gemenii lui Gordon Ramsay, Jack și Holly.

The Sun a afirmat, de asemenea, că s-au îndepărtat de fosta prietenă apropiată Selena Gomez, în ciuda faptului că anterior petreceau vacanțele împreună și împărtășeau regulat fotografii pe rețelele de socializare.

„Rocco, Selena, copiii Ramsay – niciunul dintre ei nu a dat like la fotografiile de la nuntă după ce Nicola le-a postat, darămite să le felicite”, a declarat o sursă pentru publicație.

„Relațiile cu vechii lui prieteni s-au răcit foarte mult – parcă căsătoria cu Nicola a însemnat pentru el începutul unei vieți cu totul noi, cu oameni noi în jurul lui”.