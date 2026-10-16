Bulgaria cere NATO avioane de luptă și sisteme antidronă la Marea Neagră, după atacurile asupra navelor comerciale

Solicitarea vine după ce două nave au fost lovite de drone în apropierea coastei românești a Mării Negre în această săptămână, ambele fiind cuprinse de incendii. Marți, o navă comercială s-a scufundat în largul coastei bulgare, în urma unui atac cu drone, incident care a determinat autoritățile de la Sofia să îl convoace pe ambasadorul Rusiei.

Atacurile au readus în atenție riscurile pe care războiul cu drone, asociat conflictului dintre Rusia și Ucraina, le generează pentru transportul comercial maritim în apropierea flancului sud-estic al NATO, scrie TVP World.

Bulgaria cere NATO avioane de luptă și sisteme antidronă

Ministrul bulgar al Apărării a confirmat că Sofia a transmis solicitări oficiale către secretarul general al NATO și către Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, cerând consolidarea capacităților de apărare ale țării.

„Am trimis scrisori și o solicitare secretarului general al NATO și Comandantului Suprem al Forțelor Aliate, cerându-le să ne consolideze capacitățile, ceea ce înseamnă și desfășurarea unor forțe suplimentare pe teritoriul nostru. Așteptăm decizia lor”, a declarat Dimitar Stoyanov.

Potrivit solicitării, Bulgaria urmărește să își întărească apărarea prin prezența unor forțe suplimentare ale Alianței, inclusiv avioane de luptă și sisteme capabile să detecteze și să neutralizeze dronele.

NATO nu a răspuns imediat solicitării de a comenta demersul autorităților bulgare.

Atacurile cu drone din Marea Neagră cresc presiunea asupra NATO

Cererea Bulgariei vine după mai multe incidente care au vizat nave comerciale din regiune. Două nave au fost lovite de drone în apropierea coastei românești în această săptămână și au luat foc, în timp ce o altă navă comercială s-a scufundat în largul Bulgariei, marți, după un atac similar.

În urma scufundării navei, Sofia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Informațiile furnizate nu precizează cine a fost responsabil pentru toate atacurile menționate.

Incidentele evidențiază amenințările la adresa navigației comerciale în Marea Neagră, într-un context de securitate complicat de războiul dintre Rusia și Ucraina. Apropierea acestor incidente de teritoriile unor state membre NATO determină Bulgaria să solicite măsuri suplimentare de protecție.

Bulgaria vrea o coordonare mai strânsă cu România și Turcia

Dimitar Stoyanov a anunțat că intenționează să se întâlnească în curând cu omologii săi din România și Turcia pentru a discuta coordonarea măsurilor și stabilirea unei abordări comune privind securitatea în Marea Neagră.

Bulgaria a propus, de asemenea, un moratoriu asupra atacurilor care vizează navele civile din regiune. Inițiativa urmărește protejarea transportului comercial și reducerea riscurilor pentru navigație.

În paralel, Sofia se așteaptă să se alăture până la sfârșitul lunii octombrie unei inițiative NATO dedicate combaterii dronelor. Nu au fost anunțate deocamdată detalii suplimentare privind contribuția Bulgariei sau calendarul unei eventuale desfășurări de forțe aliate.