Prima pagină » Știri externe » Bulgaria cere NATO avioane de luptă și sisteme antidronă la Marea Neagră, după atacurile asupra navelor comerciale

Bulgaria cere NATO avioane de luptă și sisteme antidronă la Marea Neagră, după atacurile asupra navelor comerciale

Bulgaria a solicitat oficial NATO să desfășoare avioane de luptă și sisteme antidronă pentru consolidarea apărării sale, după o serie de atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat vineri că Sofia a transmis cererea conducerii Alianței și așteaptă un răspuns.
Bulgaria cere NATO avioane de luptă și sisteme antidronă la Marea Neagră, după atacurile asupra navelor comerciale
Dimitar Stoyanov. Foto: Hepta
Andrei Rachieru
16 oct. 2026, 12:51, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Solicitarea vine după ce două nave au fost lovite de drone în apropierea coastei românești a Mării Negre în această săptămână, ambele fiind cuprinse de incendii. Marți, o navă comercială s-a scufundat în largul coastei bulgare, în urma unui atac cu drone, incident care a determinat autoritățile de la Sofia să îl convoace pe ambasadorul Rusiei.

Atacurile au readus în atenție riscurile pe care războiul cu drone, asociat conflictului dintre Rusia și Ucraina, le generează pentru transportul comercial maritim în apropierea flancului sud-estic al NATO, scrie TVP World.

Bulgaria cere NATO avioane de luptă și sisteme antidronă

Ministrul bulgar al Apărării a confirmat că Sofia a transmis solicitări oficiale către secretarul general al NATO și către Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, cerând consolidarea capacităților de apărare ale țării.

„Am trimis scrisori și o solicitare secretarului general al NATO și Comandantului Suprem al Forțelor Aliate, cerându-le să ne consolideze capacitățile, ceea ce înseamnă și desfășurarea unor forțe suplimentare pe teritoriul nostru. Așteptăm decizia lor”, a declarat Dimitar Stoyanov.

Potrivit solicitării, Bulgaria urmărește să își întărească apărarea prin prezența unor forțe suplimentare ale Alianței, inclusiv avioane de luptă și sisteme capabile să detecteze și să neutralizeze dronele.

NATO nu a răspuns imediat solicitării de a comenta demersul autorităților bulgare.

Atacurile cu drone din Marea Neagră cresc presiunea asupra NATO

Cererea Bulgariei vine după mai multe incidente care au vizat nave comerciale din regiune. Două nave au fost lovite de drone în apropierea coastei românești în această săptămână și au luat foc, în timp ce o altă navă comercială s-a scufundat în largul Bulgariei, marți, după un atac similar.

În urma scufundării navei, Sofia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Informațiile furnizate nu precizează cine a fost responsabil pentru toate atacurile menționate.

Incidentele evidențiază amenințările la adresa navigației comerciale în Marea Neagră, într-un context de securitate complicat de războiul dintre Rusia și Ucraina. Apropierea acestor incidente de teritoriile unor state membre NATO determină Bulgaria să solicite măsuri suplimentare de protecție.

Bulgaria vrea o coordonare mai strânsă cu România și Turcia

Dimitar Stoyanov a anunțat că intenționează să se întâlnească în curând cu omologii săi din România și Turcia pentru a discuta coordonarea măsurilor și stabilirea unei abordări comune privind securitatea în Marea Neagră.

Bulgaria a propus, de asemenea, un moratoriu asupra atacurilor care vizează navele civile din regiune. Inițiativa urmărește protejarea transportului comercial și reducerea riscurilor pentru navigație.

În paralel, Sofia se așteaptă să se alăture până la sfârșitul lunii octombrie unei inițiative NATO dedicate combaterii dronelor. Nu au fost anunțate deocamdată detalii suplimentare privind contribuția Bulgariei sau calendarul unei eventuale desfășurări de forțe aliate.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Nicușor Dan, la Bloomberg: România nu poate afirma, în acest moment, că dronele care au lovit navele din Marea Neagră sunt rusești
Gandul
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Cum să fii milionar în sistemul sanitar. Procurorii DNA l-au iertat pe patronul Romgermed de un prejudiciu de 3 milioane de euro, produs Spitalului Sf. Ioan din București
Libertatea
A călătorit 2.000 de kilometri pentru a întâlni femeia visurilor sale. Ce a descoperit bărbatul de 49 de ani după ce și-a cheltuit tot salariul
CSID
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor