Bulgaria începe construcția unei bazei NATO, pentru consolidarea flancului estic. Unde va fi amplasată

Baza NATO va fi construită în apropierea satului Kabile din provincia Yambol, iar proiectul vine după ce guvernul a semnat un proiect de acord cu Italia pentru construirea și utilizarea în comun a instalațiilor militare din districtul militar Kabile, scrie agenția de presă bulgară Novinite.

Scopul acestei baze este acela de a găzdui grupul de luptă multinațional staționat în Bulgaria, cu potențialul de a se extinde până la dimensiunea unei brigăzi complete sau chiar a unei divizii.

Acest proiect este considerat unul strategic pentru consolidarea capacităților de apărare atât la nivel național, cât și la nivelul alianței. Costul inițial al inițiativei este estimat la aproximativ 100 de milioane de euro, fiind preconizată o finanțare substanțială din bugetul general al NATO, relevă sursa citată.

Momentan, nu sunt informații despre data la care va începe construcția și nici când se preconizează că va fi operaţională.

Extinderea infrastructurii militare în Bulgaria, parte a strategiei summitului de la Vilnius din 2023

Grupul de luptă staționat în prezent în Bulgaria cuprinde aproximativ 1.300 de persoane. Italia este cea care contribuie cu peste 700 de soldați și mai mult de 50 de echipamente militare. Alte state-contributori sunt SUA, Marea Britanie, Grecia, dar și Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru și Albania. Baza are scopul de a consolida flancul estic al alianței și de a asigura capacități de răspuns rapid și adecvat în regiune.

Decizia de a extinde infrastructura militară în Bulgaria se află în concordanță cu strategia regională a NATO formulată în cadrul summitului de la Vilnius din 2023, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina. Alianța își propune să consolideze capacitatea de descurajare de-a lungul flancului său estic, în special în țările riverane Mării Negre.