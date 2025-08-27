ByteDance ajunge la o evaluare record de 330 miliarde de dolari

Conform surselor Reuters, ByteDance va oferi 200,41 dolari pe acțiune, ceea ce ridică valoarea totală a companiei la 330 de miliarde de dolari, în creștere față de 315 miliarde, cât era în urmă cu șase luni.

Rezultatele financiare arată o creștere de 25% a veniturilor în trimestrul al doilea din 2025, până la aproximativ 48 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte a încasărilor provine din piața chineză. În primul trimestru, ByteDance reușise deja să o depășească pe Meta, raportând 43 de miliarde de dolari venituri, față de 42,3 miliarde pentru compania americană.

În ciuda succesului financiar, ByteDance rămâne sub presiunea Statelor Unite. Congresul american a impus companiei să vândă operațiunile TikTok din SUA până la 17 septembrie 2025, altfel platforma riscă o interdicție completă.

Președintele Donald Trump a prelungit termenul și a sugerat că există deja cumpărători americani interesați, însă nu este exclusă o nouă amânare.