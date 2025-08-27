Prima pagină » Știri externe » ByteDance ajunge la o evaluare record de 330 miliarde de dolari

ByteDance, gigantul chinez din spatele platformei TikTok, își consolidează poziția de lider global în social media după ce veniturile sale au depășit pentru al doilea trimestru consecutiv pe cele ale Meta.
Tik Tok ilustratie
Rareș Mustață
28 aug. 2025, 02:34, Economic

Conform surselor Reuters, ByteDance va oferi 200,41 dolari pe acțiune, ceea ce ridică valoarea totală a companiei la 330 de miliarde de dolari, în creștere față de 315 miliarde, cât era în urmă cu șase luni.

Rezultatele financiare arată o creștere de 25% a veniturilor în trimestrul al doilea din 2025, până la aproximativ 48 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte a încasărilor provine din piața chineză. În primul trimestru, ByteDance reușise deja să o depășească pe Meta, raportând 43 de miliarde de dolari venituri, față de 42,3 miliarde pentru compania americană.

În ciuda succesului financiar, ByteDance rămâne sub presiunea Statelor Unite. Congresul american a impus companiei să vândă operațiunile TikTok din SUA până la 17 septembrie 2025, altfel platforma riscă o interdicție completă.

Președintele Donald Trump a prelungit termenul și a sugerat că există deja cumpărători americani interesați, însă nu este exclusă o nouă amânare.