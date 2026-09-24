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Cadou de la statul rus după realegerea lui Putin: apartament de peste 2 milioane de dolari pentru șefa Comisiei Electorale

Șefa Comisiei Electorale Centrale din Rusia, Ella Pamfilova, a primit gratuit de la stat un apartament de 237 de metri pătrați în Moscova, evaluat la 200 de milioane de ruble (aproximativ 2,35 milioane de dolari). Tranzacția a fost încheiată la câteva luni după realegerea lui Vladimir Putin cu 87,28% din voturi.
Cadou de la statul rus după realegerea lui Putin: apartament de peste 2 milioane de dolari pentru șefa Comisiei Electorale
Ella Pamfilova, președinta Comisiei Electorale Centrale din Rusia/sursa foto: Wikimedia Commons
Maria Miron
24 sept. 2026, 17:44, Știri externe
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Șefa Comisiei Electorale Centrale din Rusia (CEC) a primit gratuit de la statul rus o locuință de 237 de metri pătrați în Moscova, evaluată la aproximativ 2,35 milioane de dolari. Apartamentul i-a fost atribuit Ellei Pamfilova în iunie 2024, la mai puțin de trei luni după alegerile prezidențiale în care Vladimir Putin a obținut oficial 87,28% din voturi.

Locuința a fost ulterior trecută pe numele unei nepoate în vârstă de 24 de ani a șefei CEC, Irina Kezina, potrivit unei investigații a Fundației Anticorupție (FBK), citată de Current Time.

Apartamentul se află într-un imobil din centrul Moscovei, în apropierea sediului Guvernului rus, în care locuiesc mai mulți oficiali și foști demnitari, printre care primarul capitalei, Serghei Sobianin, și președintele Curții Constituționale, Valeri Zorkin.

Tranzacția, încheiată după alegerile prezidențiale

Documentele publicate de investigatori arată că tranzacția a fost încheiată la mai puțin de trei luni după alegerile prezidențiale desfășurate în Rusia în perioada 15-17 martie.

FBK leagă acordarea gratuită a apartamentului de rolul Pamfilovei în sistemul electoral rus și susține că locuința ar reprezenta o recompensă pentru rezultatele electorale și pentru controlul exercitat asupra sistemului politic. Fundația face referire, între altele, la rezultatul oficial de 87% obținut de Vladimir Putin la scrutinul prezidențial.

„Costă 200 de milioane de ruble, dar Pamfilova a primit apartamentul gratuit și l-a trecut pe numele nepoatei sale”, afirmă fundația anticorupție.

Ella Pamfilova conduce Comisia Electorală din 2016

Ella Pamfilova a fost deputat în Duma de Stat între 1994 și 1999. Între 2002 și 2010 a condus Comisia pentru Drepturile Omului și Consiliul pentru promovarea instituțiilor societății civile și a drepturilor omului.

În 2014 a fost numită comisar pentru drepturile omului, iar în 2016 a preluat conducerea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse.

Pamfilova se află pe listele de sancțiuni ale Statelor Unite, Uniunii Europene, Regatului Unit, Elveției și altor state.

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