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Un bărbat de 105 ani, anchetat pentru crime comise într-un lagăr nazist. Germania continuă investigațiile după mai bine de 80 de ani

Procurorii germani investighează un bărbat în vârstă de 105 ani, suspectat că a fost gardian într-un lagăr pentru prizonieri de război în timpul regimului nazist și că ar fi fost complice la mai multe crime.
Un bărbat de 105 ani, anchetat pentru crime comise într-un lagăr nazist. Germania continuă investigațiile după mai bine de 80 de ani
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 sept. 2026, 18:08, Știri externe
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Cazul arată dificultățile cu care se confruntă justiția germană în ultimele anchete privind atrocitățile celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit BBC.

Suspectul ar fi fost gardian la Stalag 326

Bărbatul este suspectat că a activat ca gardian la Stalag 326 VI K, un lagăr pentru prizonieri de război din Senne, în nord-vestul Germaniei.

Procuratura din Dortmund a confirmat că ancheta este în desfășurare și că acuzațiile privind complicitatea la mai multe omoruri sunt legate de activitatea suspectului în lagăr. Autoritățile nu au făcut publice alte informații despre identitatea acestuia.

Un alt presupus fost gardian al aceluiași lagăr fusese vizat de o investigație similară, însă a murit în urmă cu câteva luni, la vârsta de 99 de ani.

Sute de mii de prizonieri au trecut prin lagăr

Stalag 326 a fost unul dintre cele mai mari lagăre de prizonieri de război din Germania nazistă. Aproximativ o treime dintre prizonierii de război sovietici ajunși în Germania între 1941 și 1945 au trecut prin complexul de la Senne, mulți fiind ulterior folosiți la muncă forțată în regiune.

Între 180.000 și 200.000 de prizonieri sovietici au fost înregistrați în lagăr. Condițiile de detenție erau extrem de dure, deținuții fiind supuși malnutriției și relelor tratamente. Mulți au murit, iar zeci de mii sunt îngropați în zonă. În lagăr au fost deținuți și prizonieri din Franța, Polonia, Serbia și Belgia.

În total, peste 5,3 milioane de militari ai Armatei Roșii au ajuns prizonieri ai Germaniei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar aproximativ jumătate dintre ei ar fi murit în captivitate.

Germania continuă anchetele privind crimele naziste

Trecerea timpului reprezintă una dintre principalele dificultăți pentru procurorii care instrumentează asemenea dosare. Majoritatea suspecților rămași în viață au vârste foarte înaintate, iar un alt fost gardian, în vârstă de peste 100 de ani, este investigat separat în legătură cu lagărul Stalag VI A de la Hemer.

În Germania, omorul și complicitatea la omor nu sunt supuse unui termen de prescripție, ceea ce permite continuarea anchetelor privind crimele din perioada nazistă.

Un precedent important s-a înregistrat în urmă cu patru ani, când un fost gardian al lagărului de concentrare Sachsenhausen, în vârstă de 101 ani, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru complicitate la omor. El a murit în 2023, în timp ce contesta sentința, fără să ajungă să execute pedeapsa.

O fostă secretară a unui lagăr nazist a fost, de asemenea, condamnată în 2022 pentru complicitate la omor. Femeia a murit anul trecut, la 99 de ani.

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