Pedeapsă de până la 180 de ani de închisoare pentru un bărbat ce susținea că a lucrat pentru Charlie Sheen

Un profesor de muzică care susținea că a lucrat ca asistent personal pentru actorii Charlie Sheen și Brooke Mueller a fost găsit vinovat joi pentru agresarea sexuală a două fete, după ce le-a atras în locuința sa pentru „petreceri în pijamale” în cadrul cărora le-a abuzat, potrivit The Independent.

Jurații au deliberat doar o zi înainte de a-l găsi pe Anthony Philip Bruccoliere vinovat de 18 infracțiuni grave de agresiune sexuală comise împotriva celor două victime între 2008 și 2019. Instanța Tribunalului Superior din Orange County a constatat, de asemenea, existența unor circumstanțe agravante privind numărul victimelor.

Abuzurile ar fi început când fetele erau copii

Bruccoliere, care riscă să petreacă zeci de ani în închisoare, urmează să fie condamnat pe 8 ianuarie. Procurorii au descris o campanie îngrozitoare de abuz care ar fi început când fetele erau copii.

Bruccoliere avea grijă de cele două fete, le-ar fi molestat după sesiunile de înot, sub pretextul că „se joacă de-a familia”, iar ulterior le-a invitat la petreceri în pijamale la locuința sa din Costa Mesa.

Acolo, le-ar fi obligat să repete povești false pe care să le spună părinților, potrivit cărora se uitaseră la filmul „Beetlejuice”, în timp ce el le supunea ani la rând abuzurilor sexuale.

„Aveam un bărbat de 90 de kilograme peste noi”, a mărturisit una dintre victime, descriind modul în care inculpatul, care avea peste 1,80 metri, își folosea greutatea pentru a le imobiliza atunci când încercau să se opună.

„Nu credeam că avem vreo posibilitate să ne mișcăm”.

Femeia a mărturisit că Bruccoliere susținea că le învață să „sărute franțuzește” pentru viitorii lor iubiți. Când avea 12 ani, a povestit ea, Bruccoliere a penetrat-o, provocându-i sângerări.

„A spus: «Oh, scuze»”, și-a amintit victima în fața instanței.

Bruccoliere susținea pe pagina sa de LinkedIn că a lucrat la serialul de succes Netflix „Cobra Kai”.

Poliția l-a prins în urma unei operațiuni sub acoperire

În cele din urmă, Bruccoliere a fost prins în urma unei operațiuni sub acoperire a poliției, după ce victimele, devenite între timp adolescente, l-au confruntat într-o convorbire telefonică interceptată.

Jurații au ascultat înregistrarea tulburătoare în care Bruccoliere a râs când i s-a spus că fetele fac terapie, a negat că ar fi existat penetrare și a încercat să dea vina pe copii pentru abuz.

„Am făcut doar ceea ce voi ați vrut să faceți”, susținea Bruccoliere pe înregistrare, adăugând: „Nu am inițiat niciodată nimic”.

Poliția l-a arestat pe Bruccoliere la mai puțin de o oră după încheierea convorbirii.

Apărarea susține că procurorii nu au demonstrat folosirea forței

Avocatul apărării, Mark Fredrick, a susținut că, deși clientul său s-a incriminat în timpul convorbirii înregistrate, procurorii nu au reușit să demonstreze nivelul de forță sau constrângere necesar pentru cele mai grave acuzații, indicând existența unor declarații contradictorii.

„Copiii nu pot consimți”, a recunoscut Fredrick în instanță, dar a susținut că Bruccoliere a negat vehement folosirea forței sau penetrarea fetelor.

Procurorul: Bruccoliere știa că își trăia fantezia bolnavă

Procurorul adjunct Thomas Farnell a criticat încercările lui Bruccoliere de a transfera vina asupra unor copii care nici măcar nu înțelegeau ce li se întâmpla.

„Bruccoliere știa că își trăia fantezia bolnavă”, le-a spus Farnell juraților.

Bruccoliere, chitarist și instructor de muzică, susținea pe profilul său de LinkedIn că a fost asistent personal al lui Sheen și Mueller între 2009 și 2013, iar ulterior a lucrat ca administrator al unor proprietăți pentru serialul Netflix „Cobra Kai”, în 2019.