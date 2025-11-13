Prima pagină » Știri externe » California revocă 17.000 de permise de conducere comerciale pentru imigranți

California intenționează să revoce 17.000 de permise de conducere comerciale acordate imigranților, după ce a descoperit că datele au expirat atunci când șoferii aveau permisiunea legală de a se afla în SUA, au declarat miercuri oficiali ai statului.
Sursa: Mediafax foto
Laurențiu Marinov
13 nov. 2025, 06:19, Știri externe

Anunțul vine în urma criticilor dure din partea administrației Trump cu privire la California și alte state care acordă licențe persoanelor aflate ilegal în țară. Problema a intrat în atenția publicului în august, când un șofer de camion neautorizat în SUA a făcut o întoarcere ilegală și a provocat un accident în Florida, în care au murit trei persoane, potrivit AP.

Secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat miercuri că acțiunea Californiei de a revoca aceste permise reprezintă o recunoaștere a faptului că statul a acționat necorespunzător, chiar dacă anterior și-a apărat standardele de licențiere. California a lansat revizuirea permiselor de conducere comerciale emise după ce Duffy și-a exprimat îngrijorarea.

„După săptămâni în care au susținut că nu au făcut nimic greșit, Gavin Newsom și California au fost prinși în flagrant. Acum, că le-am expus minciunile, 17.000 de licențe de transport rutier emise ilegal sunt revocate”, a spus Duffy, referindu-se la guvernatorul statului. „Acesta este doar vârful aisbergului. Echipa mea va continua să forțeze California să demonstreze că i-a îndepărtat pe toți imigrantii ilegali de la volanul camioanelor și autobuzelor școlare.”

Aveau autorizații de muncă valabile

Biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a declarat că toți șoferii ale căror permise sunt revocate aveau autorizații de muncă valabile din partea guvernului federal. Inițial, biroul său a refuzat să dezvăluie motivul exact al revocării permiselor, spunând doar că acestea încălcau legea statului. Ulterior, biroul său a dezvăluit că legea statului la care se referea prevedea că permisele expiră la sau înainte de încetarea statutului legal al unei persoane de a se afla în Statele Unite, conform datelor furnizate de DMV.