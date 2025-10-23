California: Garda Națională va fi desfășurată pentru a ajuta băncile de alimente

Sute de mii de funcționari federali din întreaga țară nu sunt plătiți, deoarece democrații și republicanii din Washington se ceartă pe marginea bugetului național, ceea ce face ca unele familii să se chinuie să își acopere cheltuielile.

Plățile către unii dintre cei mai săraci oameni din America, inclusiv Programul suplimentar de asistență nutrițională (SNAP) – cunoscut colocvial sub numele de timbre alimentare – urmează să expire și ele în următoarele zile dacă nu se ajunge la un acord.

Acest lucru va pune o presiune suplimentară asupra băncilor de alimente, care oferă de obicei produse gratuite sau la prețuri reduse persoanelor care altfel nu își permit să le cumpere.

Guvernatorul Gavin Newsom a declarat că va activa Garda Națională pentru a face același tip de muncă la băncile de alimente pe care au desfășurat-o în timpul pandemiei de Covid, când au ajutat la servirea a milioane de mese.

La nivel național, programul hrănește peste 42 de milioane de oameni, dintre care aproximativ 5,5 milioane numai în California.

Blocajul guvernului federal, aflat acum la a patra săptămână, este al doilea cel mai lung din istorie, fără ca ieșirea din impas să se întrevadă.

Garda Națională este o forță militară de rezervă la nivel de stat, formată în mare parte din persoane care servesc cu jumătate de normă în timp ce ocupă locuri de muncă civile sau desfășoară alte activități.

Este mobilizată în mod curent pentru a face față situațiilor de urgență pe teritoriul SUA, de obicei dezastrelor naturale.

În ultimele luni, Trump a stârnit furie federalizând părți ale Gărzii pentru a desfășura trupe în orașe democrate, inclusiv Los Angeles și Washington.