Franţa se retrage din angajamentul de a intercepta ambarcaţiunile cu migranţi în Canalul Mânecii

Autorităţile franceze par să dea înapoi de la un acord recent privind intensificarea intervenţiilor maritime împotriva bărcilor cu migranţi care pleacă zilnic de pe coasta nordică a ţării spre Marea Britanie.

Surse din cadrul securităţii maritime franceze au declarat pentru BBC că noua „doctrină maritimă”, care ar fi trebuit să permită poliţiei să intercepteze şi să readucă la ţărm ambarcaţiunile gonflabile, „nu este decât o manevră politică”.

Prefectura maritimă a Canalului a confirmat că planul este „încă în studiu”.

Retragerea Franţei survine după plecarea din funcţie a fostului ministru de interne Bruno Retailleau, considerat arhitectul colaborării strânse cu Londra.

El impulsionase o abordare mai agresivă, culminând vara trecută cu un summit între Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer.

De atunci, planurile pentru intervenţii pe mare au fost amânate pe fondul haosului politic de la Paris.

„Este posibil ca aceste măsuri să nu mai fie puse niciodată în aplicare”, a declarat Peter Walsh, cercetător la Oxford Migration Observatory.

Între timp, bărcile supraaglomerate continuă să plece zilnic din zona Dunkirk, uneori chiar din canalele de mică adâncime din Gravelines.

Localnicii afirmă că au văzut mai multe ambarcaţiuni plecând într-o singură zi, în timp ce patrulele poliţiei asistă pasiv la scenele de îmbarcare.

Sindicatele poliţiştilor francezi susţin că planurile de a permite intervenţii mai adânci în apă au fost suspendate, considerându-se prea periculoase.

„Regulile rămân aceleaşi. Nu s-a schimbat nimic în modul în care acţionăm”, a declarat purtătorul de cuvânt Jean-Pierre Cloez.