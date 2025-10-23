Budapesta a fost, joi, scena unei demonstrații de amploare în sprijinul premierului Viktor Orbán, la apelul susținătorilor săi care au organizat un „marș al păcii” de Ziua Națională a Ungariei, 23 octombrie, zi ce marchează revolta anticomunistă din 1956 împotriva dominației sovietice.

Conform AP, mii de oameni au mărșăluit prin centrul capitalei ungare, unii purtând pancarte cu mesaje precum „Nu vrem să murim pentru Ucraina”, exprimând opoziția față de implicarea Ungariei în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Participanții au venit din toate colțurile țării, purtând steaguri cu numele localităților lor.

„Conștiința națională și creștinismul sunt în pericol. Doar Viktor Orbán poate apăra interesele Ungariei”, a declarat una dintre participante, Babett Lugosi, pentru agențiile internaționale de presă.

Liderul ungar, considerat cel mai apropiat aliat european al președintelui rus Vladimir Putin, a criticat constant sprijinul acordat Ucrainei de Uniunea Europeană și a cerut o încetare imediată a focului, fără a menționa însă cum ar afecta acest lucru securitatea regională sau integritatea teritorială a Ucrainei.

În paralel, susținătorii principalului său rival politic, Péter Magyar, au anunțat un miting separat, tot în centrul Budapestei, într-o demonstrație anti-guvernamentală și de susținere pentru partidul Tisza, aflat în creștere în sondaje.

După 15 ani de guvernare, Viktor Orbán se confruntă cu o scădere de popularitate cauzată de inflația persistentă, stagnarea economică și acuzațiile de corupție.

Potrivit sondajelor recente, partidul său Fidesz se află în urma formațiunii conduse de Magyar, un fost membru al echipei guvernamentale devenit critic vocal al premierului.

Magyar, în vârstă de 44 de ani, a atras sprijinul electoratului din mediul rural, un bastion tradițional al Fidesz, printr-un tur de 80 de zile în care a organizat întâlniri publice și sesiuni de întrebări și răspunsuri în zeci de localități.