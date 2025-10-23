O femeie iraniană acuzată de îndemn la terorism a fost eliberată în Franța

Cetățeana iraniană Mahdieh Esfandiari, arestată în Franța în februarie, acuzată de promovarea terorismului pe rețelele de socializare, a fost eliberată condiționat, a anunțat miercuri Ministerul iranian de Externe, potrivit France 24.

Decizia de a o elibera sub supraveghere judiciară a fost confirmată de parchetul din Paris, care a declarat că a cerut instanței să o mențină în detenție.

Franța și Iranul au discutat eliberarea lui Esfandiari în schimbul eliberării lui Cecile Kohler și Jacques Paris, un cuplu francez reținut de Iran, ministrul iranian de externe declarând luna trecută că acordul se află în „fazele finale”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baqaei, a „salutat decizia” de a o elibera condiționat pe Esfandiari într-un comunicat, adăugând că Teheranul lucrează la întoarcerea ei acasă.

Născută în Iran, Esfandiari locuia în Franța din 2018, absolvise Universitatea din Lyon și lucra ca traducătoare.

Condițiile eliberării sale impun ca aceasta să se prezinte periodic la o secție de poliție și îi interzic să părăsească țara în așteptarea unui proces programat să înceapă pe 13 ianuarie. De asemenea, i-au interzis accesul la rețelele de socializare.