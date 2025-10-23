Dispută la Tesla: Elon Musk vrea un bonus de 1 trilion de dolari

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și director executiv al Tesla, a încheiat apelul privind rezultatele financiare trimestriale ale companiei, desfășurat miercuri, prin teleconferință, cu o intervenție spectaculoasă: le-a cerut acționarilor să aprobe pachetul său de compensații de 1 trilion de dolari și a atacat firmele de consultanță care recomandau votul împotrivă.

Ambele companii, Institutional Shareholder Services și Glass Lewis, i-au îndemnat pe acționarii Tesla să respingă pachetul de compensații cerut de Musk, considerând că e prea mare și îi oferă prea multă putere.

„Cred doar că trebuie să existe suficient control la vot pentru a avea o influență puternică, dar nu atât de mult încât să nu pot fi concediat dacă o iau razna”, a declarat Musk la finalul discuțiilor cu investitorii Tesla, citat de Bloomberg.

Bonusul lui Musk, condiționat de succesul Tesla

Tonul miliardarului a fost, ca de obicei, provocator. După o prezentare concentrată pe proiectele viitoare ale companiei – de la progresele în inteligența artificială la robotul umanoid Optimus și serviciul de robotaxi pe care Tesla vrea să-l lanseze în următorii ani, Musk a schimbat brusc direcția discuției. În loc să detalieze performanțele tehnologice care îi interesau pe investitori, el a pledat pentru aprobarea propriului plan de compensații, în valoare de 1 trilion de dolari.

Bonusul solicitat nu este o plată în numerar, ci un plan de compensații bazat pe acțiuni Tesla, care i-ar permite lui Elon Musk să cumpere pachete mari de acțiuni la preț redus, în mai multe etape. Valoarea totală ar putea ajunge la 1 trilion de dolari, însă numai dacă Tesla își îndeplinește o serie de obiective ambițioase de creștere și profit.

Musk nu urmărește prin acest plan doar câștigul financiar, ci și menținerea unui control puternic asupra companiei, pentru a putea continua așa cum dorește proiectele în domeniul inteligenței artificiale și al roboților.

Conducerea Tesla, de partea miliardarului

Musk a încercat să-i convingă că are nevoie de stabilitate la conducerea companiei, afirmând că nu se simte confortabil „să construiască o armată de roboți” (cu referire la proiectele Tesla în domeniul inteligenței artificiale) „doar pentru a fi înlăturat din cauza unor recomandări absurde venite de la firme de consultanță care nu au nicio idee despre interesele reale ale acționarilor”.

Poziția miliardarului a fost susținută de directorul financiar al Tesla, Vaibhav Taneja, care a explicat că planul de compensații a fost conceput astfel încât acesta să nu primească niciun beneficiu „decât dacă acționarii obțin câștiguri semnificative”. Taneja i-a îndemnat pe investitori „să voteze în favoarea pachetului”.

Acționarii Tesla urmează să voteze asupra pachetului la adunarea anuală din 6 noiembrie, la Austin, Texas.