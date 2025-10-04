Sfatul psihiatrului: ce alimente ar trebui să consumi seara dacă ai insomnii sau nu te odihnești bine

A dormi bine este esențial pentru bunăstarea noastră fizică și mentală. De-a lungul anilor, lipsa somnului sau somnul de proastă calitate a fost asociat cu multiple probleme de sănătate, precum boli cardiovasculare, diabet sau tulburări de dispoziție. Din acest motiv, mulți experți folosesc rețelele sociale pentru a le oferi urmăritorilor sfaturi despre cele mai bune practici pentru un somn de calitate,scrie Vanguardia.

Acesta este și cazul psihiatrului Alejandro Martínez. Expertul a publicat acum câteva săptămâni pe rețelele sociale un videoclip în care dezvăluia trucul infailibil pentru a adormi natural în doar cinci minute.

Unul dintre ei este psihiatrul Alejandro Martínez, care a publicat recent pe TikTok un videoclip în care dezvăluie „trucul infailibil” pentru a adormi în mai puțin de cinci minute, fără medicamente.

„Și dacă ți-aș spune că există o metodă complet naturală și simplă de a adormi în mai puțin de cinci minute, fără să iei niciun fel de pastilă?”, a întrebat medicul. El a explicat că secretul are legătură cu un fruct uscat foarte comun, prezent în multe cămări: fisticul.

„Doar 30 de grame din acest fruct uscat pot conține până la 6 miligrame de melatonină, hormonul secretat de creier care te ajută să adormi”, a precizat Martínez. Prin comparație, medicamentele disponibile în farmacii conțin maximum 1,98 miligrame de melatonină.

„În mod natural și fără să apelezi la medicamente, vei reuși să dormi profund toată noaptea”, a adăugat el.

Medicul a mai oferit și o listă de alimente care contribuie la un somn odihnitor:

laptele cald, bogat în triptofan, un aminoacid esențial pentru producerea melatoninei și serotoninei;

cireșele, care conțin melatonină naturală;

bananele, pline de magneziu și potasiu, ideale pentru relaxarea mușchilor;

nucile, sursă bună de omega-3 și melatonină;

peștele gras (precum somonul), bogat în vitamina D și omega-3, care reglează serotonina;

ceaiul de mușețel, un relaxant natural care reduce anxietatea înainte de somn.

„O alimentație sănătoasă nu doar că are grijă de corpul tău, ci și de mintea ta”, a concluzionat psihiatrul.