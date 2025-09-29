California redeschide ușa industriei petroliere: tranziția verde intră în pauză

Presată de scumpirile la carburant și de retragerea companiilor petroliere, California – considerată multă vreme un model în politici climatice – face un pas înapoi și caută compromisuri. În locul unei tranziții accelerate spre energia verde, statul se orientează acum spre soluții de avarie, menite să evite o criză energetică iminentă.

Guvernatorul democrat Gavin Newsom, cunoscut pentru pozițiile sale dure împotriva combustibililor fosili, a schimbat radical direcția. În ciuda faptului că anul trecut denunța industria petrolieră drept „inima poluată a acestei crize climatice”, acum inițiază o colaborare discretă cu marile companii petroliere, pentru a evita o criză economică și socială.

„Aceasta nu este o inițiativă ideologică. Suntem în domeniul aplicării practice”, a declarat Newsom, citat de Bloomberg, justificând un pachet legislativ care relaxează procesul de autorizare pentru forajul de petrol.

Compromis legislativ în sectorul petrolier

Pachetul invocat de guvernator vizează simplificarea procedurilor pentru acordarea permiselor de foraj și întreținerea infrastructurii petroliere, pentru a preveni închiderea unor rafinării esențiale și a stabiliza piața internă de carburant. În ciuda opoziției din partea grupurilor ecologiste, autoritățile susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a evita o criză energetică de proporții și că vor avea un caracter temporar.

California se confruntă cu un deficit tot mai accentuat de producție internă de combustibili, iar importurile nu pot acoperi acest gol suficient de repede. Statul riscă să piardă aproape 20% din capacitatea sa de rafinare – rafinării importante, precum cele operate de Valero și Phillips 66, și-au anunțat închiderea în următorii ani, iar companii precum Chevron și-au mutat deja operațiunile din stat.

Comunități dependente de rafinării

Impactul este deja vizibil în orașe precum Benicia, unde rafinăria Valero, aflată în funcțiune de peste 50 de ani, aducea 10% din veniturile locale: „Această rafinărie oferea acea plasă de siguranță economică pentru a rămâne o comunitate mică. Ei bine, acum acea plasă a dispărut”, a explicat administratorul orașului, Mario Giuliani.

Pe lângă riscurile economice, autoritățile se confruntă și cu presiuni din partea cetățenilor, exasperați de prețurile ridicate la pompă: cu peste un dolar mai mari decât media națională.

Democrații reevaluează prioritățile

Criticile nu au întârziat, atât din partea republicanilor, cât și a ecologiștilor care care acuză administrația Newsom de o „capitulare în fața lobby-ului petrolier”, după ani de angajamente ferme în favoarea tranziției verzi: „Panica stârnită în jurul șocurilor de preț i-a făcut pe legiuitori să intre în criză”, consideră activiștii de la organizația ecologistă Asian Pacific Environmental Network.

Cu toate acestea, noua realitate indică o posibilă schimbare mai largă în cadrul Partidului Democrat din California, unde chiar și susținători ai cauzelor ecologiste recunosc nevoia de compromis. „Există acum o apetență, chiar și în rândul democraților preocupați de climă, pentru mai mult foraj petrolier în California, alături de acțiuni climatice mai agresive”, notează sursa citată.

Ttranziția energetică rămâne un obiectiv declarat, dar California pare să intre într-o pauză strategică, în care nevoile economice imediate primează în fața ambițiilor climatice de termen lung.