Trump vrea să trimită Garda Națională și în Chicago și New York. Liderii locali spun că este un abuz de putere

Donald Trump a trimis aproximativ 2.000 de militari la Washington DC, unde administrația locală este condusă de democrați. Președintele SUA susține că măsura vizează reprimarea criminalității în orașele americane, potrivit BBC. Vineri, Donald Trump a declarat că va implementa strategia și în Chicago și New York, alte două orașe importante controlate de democrați.

Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a răspuns comentariilor lui Trump, spunând că nu a primit nicio informație despre desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago. El a spus că are „îngrijorări serioase” cu privire la orice desfășurare de trupe, calificând abordarea președintelui drept „necoordonată, nejustificată și nefondată”. Johnson a adăugat că „desfășurarea ilegală” ar putea „inflama tensiunile dintre locuitori și forțele de ordine” și ar putea amenința progresul înregistrat de oraș în reducerea criminalității.

Planul lui Trump, considerat un abuz de putere

Planul președintelui Donald Trump de a desfășura trupe la Chicago este un abuz de putere, a declarat și JB Pritzker, guvernatorul democrat al statului american Illinois. Nu există nicio urgență care să justifice trimiterea Gărzii Naționale în Illinois, iar președintele SUA „încearcă să fabrice o criză”, a transmis guvernatorul prin intermediul unui comunicat.

Deși membrii administrației Trump vorbesc despre o criminalitate „scăpată de sub control” în orașele menționate, locuitorii se opun măsurii de desfășurarea a trupelor. Un sondaj realizat la Washington a arătat că măsura lui Trump este extrem de nepopulară în rândul cetățenilor din capitala americană. 80% dintre locuitori au spus că nu sunt de acord cu preluarea controlului de către Garda Națională, inclusiv în ceea ce privește Departamentul de Poliție Metropolitană.