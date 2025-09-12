Trump anunţă că va trimite Garda Naţională la Memphis pentru a opri infracţionalitatea

Anunţul a fost făcut vineri dimineaţă (ora locală). Preşedintele Donald Trump a spus că va trimite Garda Naţională la Memphis pentru a aborda problemele legate de criminalitate de acolo, cu sprijinul primarului şi al guvernatorului, potrivit AP.

Recent, preşedintele american a spus că vrea să trimită Garda Naţională în Chicago şi New York, la fel cum a procedat în Washington DC şi Los Angeles. Toate sunt controlate de democraţi care se opun măsurii şi vorbesc despre un abuz de putere al liderului republican.

Un sondaj realizat la Washington a arătat că măsura lui Trump a fost extrem de nepopulară în rândul cetăţenilor din capitala americană. 80% dintre locuitori au spus că nu sunt de acord cu preluarea controlului de către Garda Naţională, inclusiv în ceea ce priveşte Departamentul de Poliţie Metropolitană.