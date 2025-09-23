Sorin Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare”, a transmis Sorin Grindeanu.

Potrivit acestuia, Guvernul urmează să adopte rapid măsurile necesare pentru ca plafonarea să fie prelungită și după 1 octombrie, data la care expira actuala reglementare.

„Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, a adăugat liderul interimar al PSD.

Grindeanu a avut și un mesaj critic la adresa celor care au contestat această decizie.

„Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026”, a subliniat Grindeanu.

Alimentele vizate de măsură

Lista alimentelor vizate de plafonare cuprinde: