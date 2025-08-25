Căpitanul și ofițerii petrolierului Eagle S pledează nevinovați în scandalul cablului Estlink 2 din Marea Baltică

Procurorii susțin că Eagle S a tras intenționat ancora pe fundul mării, tăind cablul electric Estlink 2 între Finlanda și Estonia, precum și patru cabluri de internet. Incidentul a pus sub alertă autoritățile finlandeze, dar și aliații NATO, incidentul fiind parte dintr-un șir de întreruperi suspecte ale cablurilor și conductelor de gaz de la începutul războiului din Ucraina.

Acuzații, un căpitan georgian și doi ofițeri indieni au respins acuzațiile, dar și cererile de despăgubire. Avocatul căpitanului a declarat că incidentul a fost „un accident marin” și au contestat jurisdicția instanței, argumentând că tăierile au avut loc în apele internaționale.

Procurorii au declarat că nava a continuat să navigheze cu viteză redusă și cu ancora lăsată, tăind alte patru cabluri, fapt ce a demonstrat intenția de a comite fapatul.

Apărarea a susținut că ancora s-a desprins din cauza unor defecte tehnice și că echipajul nu avea motive să creadă că aceasta a ajuns pe fundul mării.

Pagubele provocate au pus în pericol alimentarea cu energie și telecomunicațiile în Finlanda, costurile de reparație fiind estimate la cel puțin 60 de milioane de euro.

Finlanda prevede pedepse maxime de 10 ani pentru distrugere gravă și cinci ani pentru perturbare gravă a telecomunicațiilor.