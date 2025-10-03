Prima pagină » Știri externe » Finlanda: Procesul echipajului petrolierului acuzat de ruperea Estlink 2. Ce pedepse riscă ofițerii și căpitanul navei

Un tribunal din Finlanda urmează să pronunțe vineri verdictul în cazul căpitanului și al doi ofițeri ai petrolierului Eagle S, acuzați că au provocat ruperea a cinci cabluri electrice și de telecomunicații pe fundul Mării Baltice.
Incidentul a avut loc pe 25 decembrie 2023, când nava care transporta petrol rusesc și-ar fi dus ancora pe o distanță de 90 de kilometri pe fundul Golfului Finlandei.

Conform procurorilor, nava a rupt cablul de energie Estlink 2, care leagă Finlanda de Estonia, precum și patru linii de internet.

Procuratura susține că cei trei inculpați, doi georgieni și un indian, au manifestat neglijență gravă și interferență cu telecomunicațiile.

Au fost solicitate pedepse cu închisoarea de cel puțin doi ani și jumătate de închisoare pentru fiecare.

Apărarea a respins acuzațiile, afirmând că ancora s-a desprins din cauza unei defecțiuni tehnice, fără ca echipajul să observe.

De asemenea, inculpații au contestat pretențiile de despăgubiri de ordinul zecilor de milioane de euro formulate de operatorii de cabluri.

Ei au mai susținut că Finlanda nu are jurisdicție asupra incidentului, deoarece avariile au avut loc în apele internaționale.