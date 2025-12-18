Scandal politic în Finlanda. Doi parlamentari sancționați pentru publicarea unei imagini ofensatoare la adresa asiaticilor

Incidentul a generat reacții diplomatice din partea Japoniei și scuze oficiale din partea premierului finlandez.

Imagini ofensatoare la adresa asiaticilor

Controversa a izbucnit la începutul lunii, după apariția pe rețelele sociale a unei fotografii în care actuala deținătoare a titlului Miss Finlanda apărea făcând un gest perceput ca stereotip rasist, însoțit de o descriere care făcea referire la „a mânca alături de o persoană chineză”. Imaginea a fost rapid criticată în mediul online și de organizații civice, scrie Reuters.

Sarah Dzafce, tânăra implicată, care nu este de origine asiatică, și-a cerut scuze public, afirmând că nu a avut intenția de a jigni și că nu ea a distribuit fotografia. Cu toate acestea, organizatorii concursului au decis retragerea titlului de Miss Finlanda, invocând încălcarea valorilor de respect și incluziune.

Reacția Partidului Finns în scandal

Ulterior, doi membri ai Parlamentului Finlandei și un europarlamentar, toți din Partidul Finns, au publicat imagini similare, gest care a amplificat scandalul. Joi, conducerea grupului parlamentar a decis sancționarea a doi dintre aleșii implicați.

„Am discutat situația cu maximă seriozitate și am ajuns la concluzia că aceste fotografii nu ar fi trebuit publicate”, a declarat Jani Mäkelä, liderul grupului parlamentar al Partidului Finns.

Cei doi deputați, Juho Eerola și Kaisa Garedew, au prezentat scuze publice separate, recunoscând că postările lor au fost nepotrivite.

Implicații diplomatice ale scandalului din Finlanda

Cazul a depășit rapid granițele Finlandei. Secretarul-șef al Cabinetului Japoniei, Minoru Kihara, a anunțat că Tokyo a transmis îngrijorarea sa autorităților finlandeze prin intermediul ambasadei din Helsinki, solicitând măsuri adecvate.

În acest context, premierul Petteri Orpo, liderul Partidului Coaliției Naționale, a prezentat scuze oficiale statelor asiatice. Declarațiile au fost difuzate miercuri de ambasadele Finlandei din China, Japonia și Coreea de Sud.

Incidentul se înscrie într-o serie mai largă de acuzații de rasism care au vizat membri ai Partidului Finns în ultimii ani și ridică semne de întrebare privind coeziunea coaliției de guvernare. Autoritățile de la Helsinki încearcă să limiteze impactul diplomatic și politic.