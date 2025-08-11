Trei marinari, acuzați de sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică

Parchetul finlandez a anunțat, luni, punerea sub acuzare a trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, acuzați că au participat la sabotajul cablurilor submarine în Marea Baltică, la sfârșitul anului 2024, potrivit Le Figaro.

„Procurorul general adjunct a inițiat urmărirea penală pentru distrugeri criminale agravante și împiedicare agravată a comunicațiilor împotriva căpitanului, precum și a primului și celui de-al doilea ofițer ai petrolierului Eagle S, înregistrat în Insulele Cook”, se arată în comunicat.

Petrolierul este suspectat că a deteriorat în Marea Baltică cablul submarin electric EstLink 2 și patru cabluri de telecomunicații care leagă Finlanda de Estonia în ziua de Crăciun 2024.

În cursul anchetei preliminare, cei trei suspecți au negat comiterea faptelor de care sunt acuzați, a precizat parchetul în comunicat.