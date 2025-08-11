Prima pagină » Știri externe » Trei marinari, acuzați de sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică

Trei marinari, acuzați de sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică

Trei marinari au fost puși sub acuzare de autoritățile finlandeze pentru presupusa implicare într-un sabotaj asupra cablurilor submarine de comunicații și energie din Marea Baltică.
Parchetul finlandez a anunțat, luni, punerea sub acuzare a trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S, inclusiv căpitanul, acuzați că au participat la sabotajul cablurilor submarine în Marea Baltică, la sfârșitul anului 2024, potrivit Le Figaro.

„Procurorul general adjunct a inițiat urmărirea penală pentru distrugeri criminale agravante și împiedicare agravată a comunicațiilor împotriva căpitanului, precum și a primului și celui de-al doilea ofițer ai petrolierului Eagle S, înregistrat în Insulele Cook”, se arată în comunicat.

Petrolierul este suspectat că a deteriorat în Marea Baltică cablul submarin electric EstLink 2 și patru cabluri de telecomunicații care leagă Finlanda de Estonia în ziua de Crăciun 2024.

În cursul anchetei preliminare, cei trei suspecți au negat comiterea faptelor de care sunt acuzați, a precizat parchetul în comunicat.