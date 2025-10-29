Catedrala Notre-Dame din Paris este reprezentată pe noile monede de doi euro

După ce a înviat după incendiul care a devastat-o în 2019 „foarte vechea catedrală” va cunoaște o a doua tinerețe strălucitoare pe monedele de doi euro, în urma recentei sale reconstrucții.

Monetăria din Paris a prezentat o monedă de doi euro purtând imaginea Notre-Dame de Paris, înfățișând fațada legendarei catedrale pe avers, conform Le Parisien. Această monedă comemorativă va fi pusă treptat în circulație, cu un tiraj de 20 de milioane de exemplare.

Alegerea acestui monument de către Monnaie de Paris (Monetaria din Paris) nu este nesemnificativă. Catedrala gotică, care a suferit un incendiu devastator în 2019, a fost redeschisă publicului în 2024, după mai mulți ani de lucrări de restaurare.

Pe site-ul său web, instituția explică faptul că onorează „în acest an redeschiderea Notre-Dame de Paris pentru public prin baterea unei monede comemorative de 2 euro, imortalizând liniile acestei bijuterii a artei gotice ”.

„Ca toți francezii, am fost profund mișcați de incendiul de la Notre-Dame. La aproape un an de la redeschidere, aceasta este o modalitate de a celebra toți artizanii și meșteșugarii care au fost implicați în restaurare ”, a explicat Marc Schwartz, directorul general al Monnaie de Paris, pentru Le Parisien.