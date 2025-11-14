Un angajat al unui muzeu din Banat, suspectat de furtul unor monede medievale

Joi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș au făcut o percheziție într-un dosar în cadrul căruia se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

Cercetările vizează dispariția unui număr de șapte monede medievale din Țara Românească, datate între sfârșitul secolului XIV și începutul secolului XV, parte a colecției numismatice a unui muzeu național, având o valoare istorică deosebită, potrivit IPJ Timiș.

În urma verificărilor, a rezultat că monedele s-ar fi aflat, în perioada anilor 2019-2024, în gestiunea unui angajat al muzeului, aspecte care fac obiectul activităților investigative pentru stabilirea împrejurărilor în care acestea au dispărut.

În urma percheziției domiciliare, au fost identificate 23 de monede, respectiv mai multe monede romane datate din secolele IV și V, o monedă de tip antoninian roman din secolul III și bronzuri romane din secolul II, toate deținute fără acte de proveniență, proveniența acestora urmând a fi stabilită în cadrul cercetărilor.

Polițiștii au ridicat bunurile pentru a face o expertiză de specialitate, menită să stabilească dacă acestea aparțin patrimoniului unui muzeu național.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului, în vederea stabilirii situației de fapt și a luării măsurilor legale care se impun.