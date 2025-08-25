Cazul prânzului cu ciuperci toxice: Ce a spus supraviețuitorul instanței și care a fost impactul crimelor

Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost găsită vinovată luna trecută de uciderea a trei rude și de tentativă de omor asupra unei a patra , după masa din iulie 2023, preparată cu ciuperci letale death cap.

Într-o audiere desfășurată luni, înainte de pronunțarea sentinței, programată pentru 8 septembrie, mai mulți membri ai familiilor au prezentat declarații emoționante despre impactul morții brutale a celor dragi.

Singurul supraviețuitor al prânzului, pastorul local Ian Wilkinson, a spus că se simte „pe jumătate viu” fără soția sa, Heather, dar a făcut un gest impresionant, oferindu-i iertare femeii care i-a ucis soția și aproape l-a omorât și pe el.

În zilele de după masa de la casa lui Patterson, foștii săi socri, Don și Gail Patterson, ambii în vârstă de 70 de ani, au murit la spital, la fel ca sora lui Gail, Heather Wilkinson, în vârstă de 66 de ani.

Domnul Wilkinson s-a îmbolnăvit grav

Totuși el a supraviețuit după un transplant de ficat și săptămâni de tratamente.

Luni, instanța a ascultat declarații cutremurătoare despre modul în care crimele lui Erin Patterson au distrus două familii apropiate.

Momentul care a copleșit sala de judecată a fost cel în care Ian Wilkinson a urcat în boxa martorilor. Aproape că nu mai vorbise în public de la acel prânz fatal, dar acum a mers în instanță și a înfruntat femeia care i-a ucis soția, i-a răpit pe cei doi cei mai buni prieteni și l-a adus în pragul morții.

Așezat față în față cu Erin Patterson, Wilkinson și-a început declarația cu un omagiu plin de lacrimi pentru „soția lui minunată”.

„Era o persoană inteligentă, curajoasă, spirituală – pur și simplu o ființă încântătoare, care iubea să împărtășească viața cu ceilalți”, a spus el. „Mă simt doar pe jumătate viu fără ea”, a adăugat.

Wilkinson a spus că Patterson nu doar că i-a furat șansa de a îmbătrâni alături de soția lui și le-a răpit copiilor mama, dar i-a răpit și pe cei mai buni prieteni, Don și Gail Patterson.

„Erau oameni buni și integri… Ne-am încurajat și sprijinit reciproc timp de aproape 50 de ani. Viața mea este profund sărăcită fără ei.”