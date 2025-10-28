CEDO respinge plângerea climatică împotriva petrolului norvegian

Norvegia este cel mai mare producător de petrol și gaze din Europa de Vest, cu o producție zilnică de patru milioane de barili echivalent petrol, și afirmă că intenționează să extragă hidrocarburi în următoarele decenii, sprijinind în același timp eforturile globale de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.

Procesul intentat în 2022 de șase persoane în vârstă de 20 de ani, împreună cu Greenpeace și Young Friends of the Earth, face parte dintr-o ramură a dreptului în plină expansiune, în care reclamanții se adresează instanțelor pentru a pleda în favoarea reducerii emisiilor care provoacă schimbări climatice, potrivit Reuters.

Cazul se referă la decizia Norvegiei de a acorda 10 licențe de explorare în Marea Barents din Arctica în 2016, despre care reclamanții au susținut că au pus în pericol mediul și au privat tinerii de dreptul lor la viață.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că nu a existat nicio încălcare”, a declarat instanța cu sediul la Strasbourg într-un comunicat.