Victorie pentru Cristi Danileț la CEDO. România pierde definitiv procesul intentat de fostul judecător

Luni, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a fostului judecător Cristi Danileț. Decizia vine într-un context delicat în care se justiția din România, după dezvăluirile din documentarul Recorder care a împărțit sistemul judiciar.

Decizia, care este definitivă, a fost luată cu zece voturi la șapte în Marea Cameră a CEDO formată din 17 judecători.

De unde a început totul

Totul a început în anul 2019, când Consiliul Superior al Magistraturii l-a sancționat pe Cristi Danileț cu 5% din salariu pe o perioadă de două luni, pentru două postări făcute de acesta pe pagina sa de Facebook. Acesta a fost acuzat că a pătat imaginea și onoarea sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție.

Cristi Danileț a atacat această decizie, intentând proces împotriva României la CEDO după ce ÎCCJ a menținut decizia CSM.

Cristi Danileț câștigase procesul încă din februarie anul trecut, dar Guvernul Ciolacu a atacat această decizie. procesul intentat României la CEDO încă din februarie 2024, însă Guvernul Ciolacu a atacat decizie.

Motivarea CEDO

Luni, CEDO spune, în motivarea deciziei, că nu există motive pertinente și suficiente pentru sancționarea fostului judecător de către CSM pentru postările pe care le-a făcut pe Facebook.

„Curtea consideră că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantului a constituit o ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare al acestuia”, se menționează în motivarea deciziei CEDO.

„Curtea reamintește că judecătorii au dreptul, atunci când democrația sau statul de drept sunt grav

amenințate, să se exprime public cu privire la aspecte de interes general. Declarațiile făcute într-un

astfel de context beneficiază, în general, de un nivel ridicat de protecție”.

De asemenea, CEDO mai specifică faptul că „mesajele publicate de reclamant nu au rupt echilibrul rezonabil între, pe de o parte, gradul de implicare al reclamantului, în calitate de judecător, în societate, pentru a apăra ordinea constituțională și instituțiile și, pe de altă parte, datoria sa de a-și păstra independența, imparțialitatea și aparența acestei independențe și imparțialități în exercitarea funcțiilor sale”.

În aceste condiții, Curtea a decis că România trebuie să plătească reclamantului 9.705,44 euro pentru cheltuieli și onorarii.

Cristi Danileț a părăsit sistemul în ianuarie 2024, pensionându-se la 48 de ani.