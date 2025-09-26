Cel mai mare studiu din lume îl contrazice pe Trump: Paracetamolul NU provoacă autism

Donald Trump a afirmat recent că paracetamolul (acetaminofen/Tylenol) luat în sarcină contribuie la creșterea cazurilor de autism și a îndemnat femeile însărcinate să „reziste” în loc să ia analgezicul, notează The Independent.

Declarația a provocat alarmă mondială, dar cercetarea științifică din Suedia o contrazice categoric.

Studiul, realizat pe aproape 2,5 milioane de nașteri în Suedia între 1995-2019, nu arată nicio dovadă că paracetamolul crește riscul de autism. Aproximativ 7,5% dintre mamele suedeze au raportat că au folosit medicamentul în sarcină.

Forța studiului vine din compararea a peste 45.000 de perechi de frați – unul expus la paracetamol în uter, celălalt nu. Când cercetătorii au comparat întreaga populație, au găsit o asociere slabă cu autismul. Dar când au comparat frații – care împart aceeași genetică și mediu familial – asocierea a dispărut complet.

Un studiu japonez similar a ajuns la aceleași concluzii, deși 40% dintre mamele japoneze folosesc paracetamol în sarcină, față de sub 10% în Suedia.

Cercetătorii spun că mamele care iau paracetamol sunt mai predispuse să sufere de migrene, dureri cronice sau infecții – afecțiuni care sunt ele însele legate genetic de autism. Aceștia sunt „factorii de confuzie” care pot crea asocieri false.

Organizațiile medicale profesionale, inclusiv Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi, continuă să recomande paracetamolul ca fiind cel mai sigur analgezic în sarcină. Febra netratată poate fi periculoasă pentru mamă și copil.

Cercetătorii avertizează că mesajele alarmiste pot descuraja femeile să trateze durerea sau febra, punându-le în pericol.