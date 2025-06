Cel puțin 34 de morți în nord-estul Indiei după un val de inundații puternice

Cel puțin 34 de persoane au murit în regiunea de nord-est a Indiei în urma inundațiilor puternice care au provocat alunecări de teren în ultimele patru zile, anunță luni autoritățile și mass-media. Departamentul meteorologic al țării avertizează că vor urma alte ploi puternice.

Peste 1.000 de turiști blocați în statul Sikkim din Himalaya au fost evacuați luni, potrivit unui comunicat emis de guvernul indian, iar echipele de salvare ale armatei au fost desfășurate în statul Meghalaya pentru a salva peste 500 de persoane blocate în zonele inundate.

Relentless rainfall has turned life miserable across Assam and several parts of Northeast India.

Massive landslides, flash floods, and collapsing roads have cut off many villages, disrupted traffic, and claimed lives.#Assam #NortheastIndia #Floods2025 pic.twitter.com/pz10783bIY

— Munir (@tapadar_1314) May 31, 2025