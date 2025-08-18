Centrul „Alligator Alcatraz” din Florida: Un judecător va evalua drepturile legale ale deținuților

În al doilea dintre cele două procese care contestă practicile din centrul cunoscut sub numele de „Alligator Alcatraz”, avocații specializați în drepturile civile solicită o măsură provizorie pentru a se asigura că deținuții din centru au acces confidențial la avocații lor, ceea ce, potrivit acestora, nu s-a întâmplat. Oficialii din Florida contestă această afirmație.

Avocații specializați în drepturile civile doresc, de asemenea, ca judecătorul federal Rodolfo Ruiz să identifice o instanță de imigrare care are jurisdicție asupra centrului de detenție, astfel încât să poată fi depuse cereri pentru eliberarea pe cauțiune sau eliberarea deținuților. Avocații susțin că audierile pentru cazurile lor au fost anulate în mod sistematic în instanțele federale de imigrare din Florida de către judecători care afirmă că nu au jurisdicție asupra deținuților din Everglades.

„Situația de la «Alligator Alcatraz» este atât de anomală față de ceea ce se acordă de obicei în alte centre de imigrare”, a declarat joi Eunice Cho, avocată a Fundației American Civil Liberties Union, în cadrul unei reuniuni virtuale pentru pregătirea ședinței de luni de la Miami.

Dar înainte de a aprofunda problemele esențiale legate de drepturile deținuților, Ruiz a declarat că dorește să afle dacă procesul a fost intentat în jurisdicția corespunzătoare din Miami.

Care sunt argumentele audiate

Pârâții din partea statului și a guvernului federal au susținut că, deși pista de aterizare izolată pe care a fost construită instalația este proprietatea comitatului Miami-Dade, districtul sudic al Floridei nu este jurisdicția corespunzătoare, deoarece centrul de detenție este situat în comitatul vecin Collier, care se află în districtul central al statului.

Judecătorul a sugerat că unele aspecte pot ține de un district, iar altele de celălalt district, dar a spus că va lua o decizie după audierea de luni.